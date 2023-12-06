Kuzey Irak'ta terör inleri yerle bir edildi! 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 Aralık 2023 14:35 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:56

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK ağır darbelerde aldı. Sabah saatlerinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından yine Pençe-Kilit bölgesinde teröre hava harekatı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki bölgeye düzenlenen operasyonla birlikte 8 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11'e yükseldi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!'

1'İ KIRMIZI KATEGORİDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün önce Mardin'de düzenlenen operasyonla Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 Operasyonunda 1'i kırmızı kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya etkisiz hale getirilen Rodi Hayri (K) Orhan Elma adlı teröristin 2’si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 şehidin olduğu ve 10’u güvenlik görevlisi olmak üzere 12 yaralınınolduğu 4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edildiğini açıkladı.