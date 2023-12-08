MSB'den savunma projeleri uyarısı: Kontrolsüz bilgi paylaşımı yetenekleri zaafa uğratabilir

8 Aralık 2023 05:12 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 05:12

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Dost ve müttefikler için de önem taşıyan, bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayan savunma sanayi ürünleri konusunda herkesin hassas davranması gerektiğini söyleyen Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk “Geliştirilen yeteneklerimiz ve ürünlerimiz övgüyle karşılanıp takdir edilirken diğer yandan yürütülen çalışma ve ürün teknik bilgilerinin kamuoyuyla kontrolsüz bir şekilde paylaşılmasının ürünlerin işlevselliğini engellemeye yönelik karşı tedbir alınmasına, yeteneklerin zaafa uğratılmasına ve bilgi üstünlüğünün kaybedilmesine sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir” dedi.

STOK GÖRSELLER, ASILSIZ İDDİALAR

Toplantıda sınır güvenliğine de değinen ve son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 212 kişinin yakalandığını söyleyen Aktürk, sınırlarla ilgili farklı ülke ve zamanlarda çekilmiş insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren stok görsellerle asılsız iddialar ortaya atıldığını ifade etti.

Sınır güvenliğinin cumhuriyet tarihinin en iyi korunan dönemi olduğunu vurgulayan Aktürk, “Hudut birliklerimiz imkân ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmekte. Emsalleri arasında en iyilerden olan hudut güvenlik sistemimiz, birçok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınmakta. Buna rağmen başka ülke hudutlarında çekilen, eski tarihli stok görüntüler sosyal medyada servis edilerek bilinçli dezenformasyon yapılmaya çalışılmakta” diye konuştu.

Terörle mücadeleyle ilgili de bilgi veren Aktürk, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, 56’sı son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde 2 bin 32 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.