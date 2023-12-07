MSB duyurdu: Yurt içi ve sınır ötesinde son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

7 Aralık 2023 12:06 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:43

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verilirken bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında iki ülke Savunma Bakanları’nın imzaladığı Askeri Çerçeve Anlaşması’nın ne gibi detaylar içerdiğine ilişkin sorusu üzerine, MBS kaynakları; Türkiye ve Katar arasında 2007 yılında imzalanan ve yürürlükte olan Askeri Çerçeve Anlaşması’nın güncellendiğini belirtti.

MSB'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

“Güven Artırıcı Önlemler dediğimiz toplantılar, iki ülke arasındaki pozitif atmosferi destekleyen faaliyetlerdir. Bunlar; karşılıklı ziyaretler, karşılıklı spor faaliyetleri karşılıklı liman ziyaretleri gibi olumlu havayı destekleyen hususlardan oluşmaktadır. Son yapılan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nda Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bir İletişim Noktası Mekanizması kurulması kararlaştırıldı. Bir sonraki toplantı da Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Daha önce açıklanan 29 maddelik Güven Arttırıcı önlemlerin bir kısmı üzerinde görüşmeler yapıldı, ilerlemeler sağlandı. Pozitif atmosferi geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ediliyor. Her iki taraf da olumlu atmosferin bozulmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor”

'GAZZE’DE UZLAŞMANIN SONA ERMESİ KAYGI VERİCİ'

7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor; İsrail’in ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerini kabul etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Gazze ile ilgili başından beri ortaya koyduğumuz insani, vicdani, adaletli tutum ve yaklaşımımızı bugün de sürdürüyoruz. Gazze’de çatışmalara insani ara verilmesi konusunda varılan mutabakat ile akabinde söz konusu aranın tekrar uzatılması ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması sonrasında, 1 Aralık itibarıyla uzlaşmanın sona ermesini kaygı verici bir durum olarak görüyoruz.

İsrail, saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel barışa yönelik tehditler de artmaktadır.

Beklenti ve temennimiz;

- Çatışmaların derhâl sonlandırılarak Filistinlilerin maruz kaldığı zulme son verilmesi ve bir an evvel kalıcı ateşkes ilan edilmesi,

- İnsani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde Gazze’ye ulaştırılması,

- İki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılmasıdır.

TERÖRLE MÜCADELE

“Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada etkisiz hâle getirilen 56 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 32’ye ulaşmıştır. Suriye’de, harekât alanlarımızda 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27’si son bir haftada olmak üzere 1.435 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 1’i FETÖ, diğeri PKK’lı olmak üzere, 2’si terör örgütü mensubudur. Kimsenin şüphesi olmasın; hudutlarımızı namus bilen Mehmetçik, büyük bir özveriyle ve başarıyla görevini yapmaktadır.

Ayrıca son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119’a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Irak’ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında ise;

- Hakurk bölgesinde 800 adet Doçka mühimmatı,

- Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde içerisinde çok sayıda mühimmat bulunan mağara,

- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise yine çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir.