Hüküm AYM'ye taşındı! CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan davada görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
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Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru