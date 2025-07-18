Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hüküm AYM'ye taşındı! CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme

Hüküm AYM'ye taşındı! CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hüküm AYM&#039;ye taşındı! CHP&#039;nin kurultay davasında yeni gelişme
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan davada görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam yönetimi Süveyda için harekete geçiyor! Bölgeye 'özel güç' gönderilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'nın Elmalı ilçesini sağanak, dolu ve hortum vurdu! - Gündemİlçeyi sağanak ve hortum vurdu: Meyve bahçeleri zarar gördü!Süleyman Soylu’nun ofis çevresinde keşif yapan 2 kişi tutuklandı - GündemSoylu’nun ofis çevresinde keşif yapan 2 kişi tutuklandıAntalya açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler - GündemAntalya açıklarında korkutan deprem! İşte ilk verilerFidan'dan Şeybani'ye net mesaj: Türkiye Suriye'deki sükûnet için katkı sağlamaya hazır - GündemFidan: Türkiye Suriye'de sükûnet için katkı sağlamaya hazırDevletten hızlı müdahale! Yangın mağdurlarına can suyu: Teslimatlar başladı - GündemYangın mağdurlarına can suyu: Teslimatlar başladıDiyarbakır'da kan donduran olay! Çocuklara hayvan dışkısı yedirildi, bakanlık harekete geçti - GündemÇocuklara dışkı yedirildi, bakanlık harekete geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...