CHP'nin 'şaibeli' kurultay davası 15 Eylül'e ertelendi

"Şaibe" iddialarıyla gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay'a yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Para karşılığı oy kullandırma, rüşvet ve mevki vaadiyle delegelerin yönlendirilmesi gibi suçlamaların yöneltildiği dava CHP avukatlarının partinin kuruluş yıl dönümüne denk geldiği gerekçesiyle yaptığı talep üzerine 8 Eylül'den 15 Eylül'e ertelendi.

CHP KURULTAY DAVASI BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, kurultayların iptali istemiyle açtığı davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.

GEREKÇE CHP'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, CHP kurultay davasının ertelenme gerekçesini açıkladı. Özcan, CHP'nin kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 4-9 Eylül tarihleri arasında böyle bir davanın kutlamalara gölge düşüreceği üzerine parti avukatları tarafından başvurunun mahkeme tarafından değerlendirildiğini ifade etti. Mahkeme bu nedenle kurultay davasını 8 Eylül'den 15 Eylül'e erteledi.

GÖREVSİZLİK KARARI KALDIRILDI, DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEK

CHP'nin Kurultay Davası için 'görevsizlik' kararı kaldırıldı. Dava, 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İMAMOĞLU DAHİL 11 KİŞİ HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.