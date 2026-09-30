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Erasmus için Aydın’dan Portekiz’e gitmişti! Melek’ten acı haber…

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Erasmus için Aydın’dan Portekiz’e gitmişti! Melek’ten acı haber…
Başlık ResmiErasmus için Aydın’dan Portekiz’e gitmişti! Melek’ten acı haber…

Aydın’dan Erasmus programı kapsamında Portekiz’e giden 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla girdiği Cvado Nehri’nde boğularak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Köşk’te toprağa verileceği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, olay Portekiz’in Barcelos kentine bağlı Barcelinhos bölgesindeki Cvado Nehri’nde meydana geldi.

NEHİRDE BOĞULDU

Erasmus programı kapsamında Portekiz’de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla birlikte nehir kıyısına gitti. Santo Antnio das Vessadas bendi yakınında suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nehirde başlatılan arama çalışmalarında ekipler yaklaşık bir saat boyunca çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından genç öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

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MEMLETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi’nden olduğu öğrenilen Melek Öztürk’ün cenazesinin, Portekiz’deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirileceği ve memleketi Köşk’te toprağa verileceği öğrenildi.

Öztürk’ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumadere Mahallesi’nde de büyük üzüntüye neden oldu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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