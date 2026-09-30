Sivasspor'da Appindangoye şoku: Sakatlık süresi belli oldu

Sivasspor’da Gabonlu futbolcu Aaron Appindangoye'nin sakatlandığı açıklandı. Sanakin enjeksiyonu (hastadan alınan kanın özel bir cihazda 3-4 saat boyunca kontrollü sıcaklıkta bekletilmesiyle elde edilen tedavi yöntemi) uygulanan 34 yaşındakisavunma oyuncusunun sahalardan uzak kalacağı süre ortaya çıktı.

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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, tecrübeli futbolcu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüp açıklamasında, Gabon Milli Takımı’nın antrenmanında Appindangoye’nin sol dizine aldığı darbe sonucu yapılan muayene ve tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve zorlanma tespit edildiği belirtildi. Sanakin enjeksiyonu uygulanan futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı aktarıldı.

Aaron Appindangoye, bu sezon 8 maçta 720 dakika süre aldı.

Gabonlu futbolcu Appindangoye’nin, yaklaşık 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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