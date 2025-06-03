CHP'de şaibeli kurultay soruşturmasında yeni gelişme! İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında iddianame hazır

CHP’nin 'şaibeli' 38. Olağan Kurultayı’na yönelik soruşturmada yeni gelişme. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı.

"Şaibe" iddialarıyla gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay'a yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Para karşılığı oy kullandırma, rüşvet ve mevki vaadiyle delegelerin yönlendirilmesi gibi suçlamaların yöneltildiği soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında iddianame tamamlandı.

CHP'NİN ŞAİBELİ KURULTAYI HAKKINDA İDDİANAME HAZIR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. İçerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında, "seçim kanununa muhalefet" suçundan iddianame tamamlandı.

SEÇİM KANUNUNA MUHALEFETTEN 12 KİŞİ HAKKINDA CEZA TALEBİ

Aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında 3 yıl hapis cezası istendi.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR SIFATIYLA YER ALIYOR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianame hakkında son bilgileri açıkladı. Atik şunları kaydetti:

"İddianamede Kılıçdaroğlu, mağdur sıfatıyla yer alıyor. Müşteki sıfatıyla Lütfü Savaş var. Şüphelilerin ilk sırasında Baki Aydöner, Mehmet Çağrı Songuç, Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

9 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ

Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Nurhayat Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer olmak üzere 9 Milletvekili hakkında fezleke düzenlendi, Meclis'e gönderilecek.

BİRİNCİ DERECE SUÇLU İMAMOĞLU

Rüşvet iddiası dahil tüm suçlamalar delillere dayandırılmış. İddianamenin son 3 bölümünde İmamoğlu'nun organize ettiği vurgulanıyor. Diğer şüphelilerin suça iştirak halinde hareket ederek CHP 38. Kurultay'da oy kullanan delegelerin Özgür Özel'in lehinde oy kullanması için para verdikleri, değişik belediyelerde başkanlık ve meclis üyeliği teklif ettikleri, CHP'ye bağlı şirketlerinde iş yerleştirdikleri ve çok sayıda market alışveriş kartı dağıttıkları belirtiliyor. Mahkemenin iddianameyi kabul ettiği bilgisi var.

Birinci derece şüpheli, kurultaya şaibe karıştıran, organize suçu yöneten kişinin Ekrem İmamoğlu olduğu iddianamede kayda geçiriliyor.

SİYASİ YASAK MI GELECEK?

İddianamede İmamoğlu başta olmak üzere tüm şüphelilerin cezalandırılması isteniyor. Bir de TCK'nın 53. maddesi kapsamında güvenlik tedbiri uygulanması isteniyor. İlgili maddede 'hak yoksunluğu' ifadesi vardır. Bu siyaset yasağı anlamına geliyor."

GÖZLER 30 HAZİRAN'DA

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava 30 Haziran'a ertelenmişti. Davada ya kayyım atanması ya da mutlak butlan kararıyla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine yeniden dönmesi bekleniyor.