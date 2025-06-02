İBB'de yolsuzluk CHP Genel Merkezi'ne uzanıyor! Fatih Atik Özel'in yanı başındaki iki ismi açıkladı

İBB'de yolsuzluk soruşturması dalga dalga devam ederken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'den çarpıcı bir iddia geldi. Yolsuzluk ve rüşvet olayının Özgür Özel'in yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'a ulaştığını söyleyen Atik, CHP içinde ismi geçenlerin derhal istifa etmesini isteyen bir kesim olduğunu belirtti. Atik aynı zamanda CHP'li belediyelere yeni operasyonlar olabileceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilmesinin ardından İBB'ye operasyonlar dalga dalga devam ediyor. Son olarak yapılan 5. dalga operasyonda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere İmamoğlu'na yakın isimler bir bir itirafçı olurken, İBB'de yolsuzluğun CHP Genel Merkezi'ne uzandığı öne sürüldü.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP lideri Özgür Özel'in yardımcısı olan iki ismin, İBB'de yolsuzlukla ilgili olduğunu iddia etti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ RÜŞVETİN BELGELERİNİ ORTAYA KOYDU

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Atik, itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesine dikkat çekti. Atik, "CHP, İBB'ye 5. Dalga sonrası en baştan olduğu gibi toptan reddedici tavrını sürdürüyor. Hiçbir iddiayı gerçek olarak görmüyorlar, bunun bir siyasi operasyon olduğu algısını yayıyorlar. Ama gerçekte durum öyle değil. Çünkü itirafçılar çok net bir şekilde bazı şeyleri söylüyorlar. Aziz İhsan Aktaş, son 5 yılda İBB ve diğer belediyelerden 3 milyar TL'nin üzerinde ihale almış bir iş adamı. İfadelerinde nokta atışı bilgiler veriyor. Banka dekontunu açıklıyor. Rüşvet verdim demiyor. Benden açıkça rüşvet istediler, ben de alacağımı tahsil için verdim diyor." ifadelerini kullandı.

İBB'DE YOLSUZLUK CHP İÇİNE UZANIYOR

Rüşvet ve yolsuzluk olayının CHP'ye uzandığını belirten Atik, "Genel Merkez'de iki isme ulaşıyor. Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut. İkisi de Genel Başkan Yardımcısı. Sadece milletvekili değil bunlar. İdari ve Mali İşlerde Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'nin bütün para işlerini yönetiyor. Burhanettin Bulut da Tanıtım ve Medya Başkanı. Burhanettin Bulut Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarını yalanladı" diye konuştu.

YENİ OPERASYONLAR YOLDA

CHP'nin toptan reddiyeci tavrı doğru olmadığını söyleyen Atik, yakında başka belediyelere de operasyon olabileceğini söyledi:

"İmamoğlu'yla ilgili tutuklama kararı verilirse, somut deliller ortaya konursa CHP görmezden gelemez. İktidarı 'hukuk tanımıyorsunuz' diye eleştiren CHP tanımamazlık edemez. Bu tutum sürdürülebilir değil. CHP eninde sonunda açıklama yapmak zorunda kalacak.

Bana aktarılan bilgiyi söyleyeyim. Şu ana kadar ortaya çıkan itiraflar ve bizim kamuoyunda konuştuğumuz sadece olayın yüzde 10'unu gösteriyor. Çok daha büyük ağdan söz ediliyor. Başka belediyelerin de adı geçiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda İstanbul ve Ankara'da ilçe belediyeleri hatta Büyükşehir Belediyesi. Bunlarla ilgili de itiraflar çerçevesinde yeni operasyonların geleceği beklentileri var."

CHP İÇİNDE KARŞIT SESLER YÜKSELİYOR: "KENDİNİZİ İHBAR EDİN"

CHP içinde hakkında fezleke hazırlananların olduğunu hatırlatan Atik, "Özgür Özel ve Özgür Karabat da bu isimlerden. CHP içinde "İsmi geçen isimler, derhal istifa etsin, partiyi bu yolsuzlukla lekelemesinler, aklansınlar öyle gelsinler" diyen bir grup olduğu iddia ediliyor. Hatta bu CHP'lilerin kendilerini ihbar etmeleri isteniyor." dedi.