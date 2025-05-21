'Huzur İstanbul' uygulaması: 975 gözaltı var

İstanbul'da polis ekiplerince 'huzur' uygulaması yapıldı. İlk olarak 215 noktada bin 403 personelin katılımıyla, daha sonra da bin 303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 517 şüpheli ile birlikte toplam 975 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada bin 403 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi. İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında bin 303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

RUHSATSIZ TABANCA, TÜFEK, UYUŞTURUCU, KAÇAK TÜTÜN...

Kontrollerde toplam 317 bin 59 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 517 şüpheli ile birlikte toplam 975 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 39 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 tüfek, 2 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ve 135 fişek bulundu. Ayrıca 2 bin 817 gram uyuşturucu madde, 71 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ve 6,2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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52 KİŞİYE İDARİ İŞLEM

Kabahatler Kanunu kapsamında 52 kişiye idari işlem uygulanırken, 15 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

788 BİN 19 TL CEZA

Emniyet güçleri 317 umuma açık yeri denetlerken, 43 bin 791 araç ve 2 bin 819 motosikleti kontrol etti. Bu kontroller sonucunda 2 bin 255 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılırken, 2 araç trafikten men edildi. Toplamda 788 bin 19 TL trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.