İBB davasında 10 milyonluk rüşvet itirafı! Murat Ongun'la birbirine girdi: Delikanlı gibi yedim desin!

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuksuz sanık reklamcı Cüneyt Yakut savunma yaptı. İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'la tartışan Yakut, "Ongun Acarkent’te nasıl oturuyor? Hatırladığım kadarıyla 10 milyonluk çek verdim ona. Çıksın herkes delikanlı gibi yaptığını kabul etsin, konu kapansın. Burada gariban insanlar hapis yatıyor" dedi.

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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuksuz sanık ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan reklamcı Cüneyt Yakut ile tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun arasında tartışma yaşandı.

Geçmişte Rusya'da inşaat işiyle uğraştığını söyleyen Yakut, "O vesileyle birkaç tane Rus arkadaşım olmuştu. Yaklaşık üç yıl önce onlardan biri beni aradı. Bir Rus'un burada bir arazi aldığını, evini yaptırmak istediğini söyledi. İşim nedeniyle kendileriyle görüştüm. Kendilerini işte beş kat yukarı çıkarsın, üç kat aşağıya çıkarsın diye kandırmışlar. Bunun Boğaziçi İmar’da olmayacağını belirttim. Ancak basit onarımla evde ufak tefek büyütmeler, değişiklikler yapılabileceğini bildirdim kendilerine. Yakup Bey'le tanıştıktan sonra da bir pazarlık edildi. Bir parada anlaştım basit onarım izni için. Verdiği numaradan bir numaranın beni arayacağını, parayı alacağını söyledi. Parayı verdim kendisine. Daha sonra aradan 7-8-10 ay geçtikten sonra yapı bir korunun içerisindeydi aslında. Dışarıdan çok görünen bir yer değildi. Herhalde şikayet oldu diye düşünüyorum. Şikayet olunca da Boğaziçi İmar gelip bütün yapıyı yıktılar." dedi.

1 MİLYON 200 BİN DOLAR RÜŞVET VERMİŞ

Yakup Öner'le konuşmasını anlatan Yakut, "Konuşmanın detayını hatırlamıyorum ama bir kreş lafıyla geçmiş olabilir. Daha çok para üzerine geçti. Zaten her oturmamızda Yakup Öner bütün belediyeyi yöneten bir Yakup Önermiş gibi öyle bir imaj veriyordu kendisi. Sağ olsun geçen de burada kendisi bilmiyorum burada mı? Arkamdan iş takipçisi gibi laflar söylemiş. İş takipçisi kendisidir. Para verip iş takip ettirdiğim bir adamdır kendisi. Dolayısıyla kreşi hatırlamıyorum ama ayrıca 700 bin dolar değil, 1 milyon 200 bin dolar verdim kendisine. Onun ifade ettiği gibi değil" ifadelerini kullandı.

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MURAT ONGUN'A SİNİRLENİP YEMİNLİ İFADE VERDİ

Murat Ongun'u ve Emrah Bağdatlı'yı sektöreden tanıdığını belirten Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Emrah çok paragözdü. Birkaç tane iş yapmıştık. Onunla ilgili birkaç talebi olmuştu. Fatura gönderiyordu. O faturalar ödeniyordu."

Yakut, Murat Ongun'un kendisine yönelttiği sorulara ise "Bunların konumuzla ne alakası var Murat Bey? Ya da toplu sorun sorularınızı heyete ben heyete cevap vereyim. Şimdi burada ben bunun için gelmedim. Bütün sorularınızı sorun heyete. Heyet bana sorsun, cevap vereceğim. Toplu cevap vereceğim" diyerek cevap verdi.

Ongun, "Toplu cevap zor olur senin için ya o yüzden" derken Cüneyt Yakut ise "Murat Ongun ben burada konuşsam senin için zor olur" ifadelerini kullandı.

İkili karşılıklı restleşirken Ongun, "İstediğini konuşabilirsin benim için. Kabadayılığa da pabuç bırakacak halimiz yok" cevabını verdi.

Tartışmanın ardından Yakut yeminli bir ifade vermek istediğini belirterek, şunları söyledi: "Ben en başından konuyu anlatayım efendim. Çünkü ben burada Murat Ongun'la ilgili bildiklerimi anlatmak istemiyorum ama maalesef herhalde kibri, megalomanlığı zihnini bulandırmış, zihninin önüne geçmiş, mantıklı düşünemiyor. Madem öyleyse biz de burada anlatalım, her şeyi açıklığa kavuşturalım. Emrah Bağdatlı ile beraber dönüp bir düzen kurdu. Bütün reklam sektörü bugün Medya AŞ'de yargılanan 100 kişinin sebebi onunla avukatı Rahşan Hanımdır. Rahşan hanımla onun verdiği akılla, hukuki akılla bugün burada 100 tane arkadaşım yargılanıyor. Beraber Emrah Bağdatlı ile beraber kurduğu çarkı senesinde biliyoruz.

"HERKES DELİKANLI GİBİ YAPTIĞINI KABUL ETSİN"

Sektörü haraca bağladı. Döndü Emrah Bağdatlı ile beraber ihaleler organize etti. Alt faturalar geldi, indirdiler. Acarkent’te nasıl oturuyor? Hatırladığım kadarıyla 10 milyonluk çek verdim ona. Medya AŞ'de odasında verdim. Çıksın herkes burada delikanlı gibi yaptığını kabul etsin, konu kapansın. Burada gariban kadınlar şoför burada yatıyor, burada. Geçen bir ifadede bir tanesi çıkmış bir muhasebeci Murat Kapki’nin muhasebecisi. Diyor ki çocuğum geldiği zaman hayvanat bahçesindeki hayvan taklidi yapıyorum. Bir baba için bundan daha kötü ne olabilir? Çıksın desin Emrah'la yedim bari üç beş kişi çıkar hiç olmazsa. Ne suçu var Serhat Kapki’nin, Şeyhmus’un, Ahmet Köksal’ın, ne suçu var? Bu kadının ne suçu var Allahsız. "

Tartışmanın büyümesi üzerine duruşmaya ara verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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