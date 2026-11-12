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İBB davasında 8 kişiye tahliye! Mehmet Pehlivan da serbest bırakıldı

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İBB davasında 8 kişiye tahliye! Mehmet Pehlivan da serbest bırakıldı
Başlık ResmiİBB davasında 8 kişiye tahliye! Mehmet Pehlivan da serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında görülen duruşmada 8 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da yer aldı.

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Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında görülen duruşmada ara karar açıklandı.

Mahkeme, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da bulunduğu 8 kişinin tahliyesine hükmetti.

Duruşmada Fatoş Ayık, Serhat Kapki, Ahmet Köksal, Onur Aldı, Volkan Ateş, Mehmet Pehlivan, Murat Or ve Fatoş Pınar Türker'in tahliyesine karar verildi.

Detaylar birazdan...

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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