İBB davasında 8 kişiye tahliye! Mehmet Pehlivan da serbest bırakıldı
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında görülen duruşmada 8 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da yer aldı.
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Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında görülen duruşmada ara karar açıklandı.
Mahkeme, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da bulunduğu 8 kişinin tahliyesine hükmetti.
Duruşmada Fatoş Ayık, Serhat Kapki, Ahmet Köksal, Onur Aldı, Volkan Ateş, Mehmet Pehlivan, Murat Or ve Fatoş Pınar Türker'in tahliyesine karar verildi.
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