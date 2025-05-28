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İBB soruşturmasında itirafçı olmuştu: Seyfi Beyaz tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtirafçı olan Beyaz İnşaatın ortaklarından Seyfi Beyaz ev hapsiyle tahliye edildi. Beyaz'ın etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde birçok projede ortağı ve kasası olduğu iddia edilen Beyaz İnşaat'ın ortaklarından Seyfi Beyaz ev hapsiyle tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş, konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da beyan etmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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