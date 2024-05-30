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İBB sosyal medyadan duyurdu! İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB sosyal medyadan duyurdu! İstanbul&#039;un altında yeni tüneller keşfedildi
İstanbul'un Fethi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, İstanbul'un altında yeni bir tünel keşfedildiğini açıkladı.

İstanbul'un fethinin 571'inci yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) heyecanlandıran bir açıklama geldi. İBB, İstanbul'un altında yeni bir tünel bulunduğunu duyurdu.

İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, sosyal medya hesabından heyecanlandıran haberi paylaştı. Özel, paylaşımında "İstanbul’un sürprizleri hiç bitmiyor… İBB Miras’tan yeraltında heyecan verici bir keşif daha. Bu anlamlı kutlu günde paylaşmadan olmaz" ifadelerini kullandı.

DETAYLI BİLGİ PAYLAŞMADI

Özel, keşfedilen tünel hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşmadı ancak sosyal medya kullanıcıları İBB Miras'ın tünel görsellerini paylaşarak keşfin nerede yapıldığını merak etmeye başladı.

Bu yeni keşif, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İBB sosyal medyadan duyurdu! İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi - 1. Resim

İBB sosyal medyadan duyurdu! İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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