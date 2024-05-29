Vadinin ortasında yer alıyor! Tokat'ın doğal piramidi keşfedilmeyi bekliyor

Tokat'ta bulunan ve görüntüsüyle mısır piramitlerine benzetilen dağ, dikkatleri üzerine çekiyor. Bölgede yaşayan halk, dağın keşfedilmesini ve turizme kazandırılmasını bekliyor.

Tokat ile Turhal arasında yer alan ve 'Kazova' olarak bilinen vadinin ortasında yer alan bir dağ, Mısır piramitlerini andıran görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Düz vadide yükselen dağ, simetrik yapısı ve keskin hatları ile görenlerde büyük bir merak uyandırıyor.

Kazova vadisinin uçsuz bucaksız düzlüklerindeki her noktadan görülebilen bu dağ, doğanın adeta bir sanat eseri gibi ortaya çıkardığı eşsiz bir manzara sunuyor.

Bölge halkı, bu doğa harikasının keşfedilmesini ve turizme kazandırılmasını bekliyor. Vadinin ortasında yer alan bu dağ, doğa severler ve fotoğrafçılar için de eşsiz görsellik sunuyor.

GİZEMİNİ KORUYOR

Yöre halkından Aybike Gamze Gazioğlu, uzmanlar tarafından incelenip turizme kazandırılmasını istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın birçok noktasında piramitler mevcuttur. En ünlü ve favori olan piramitler de Mısır’da bulunmaktadır. Biz şu an Tokat’tayız ve Tokat’ta da Mısır piramitlerine örnek olacak bir dağ bulunmaktadır.

Daha önce Bosna’da da bulunan Türk piramitleri ve Çin’de bulunan piramitler de aslında piramitlerin biraz Türklerle alakalı olduğunu bizlere söylüyor. Tokat’ta Kazova bölgesinde hem farklı bit türleriyle hem de kendine has yetiştirildiği ürünlerin yanı sıra piramide benzer bir yapı bulunmaktadır. Hatta benzer demeyelim direkt onun piramit olduğunu söyleyelim.

Burada bir yerleşim yeri de bulunmaktadır. Yerleşim yerinin tam tepesinde de piramit bulunmaktadır. Tokat ile Turhal arasında bulunan bu dağın eğer bir yapı ise uzmanlar tarafından incelenip bunun turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Yöre halkı olarak bu dağın piramit olmasından şüpheleniyoruz. Gerçekten piramitse turizme kazandırılması ve Tokat’ta da böyle bir yapının ispatlanmasını talep ediyoruz."