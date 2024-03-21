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Haberler > Gündem > İBB’nin açılışını yaptığı metro hattında rezalet! Tavandan lağım suyu akıyor, asansörler çalışmıyor

İBB’nin açılışını yaptığı metro hattında rezalet! Tavandan lağım suyu akıyor, asansörler çalışmıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İBB tarafından hizmete açılan Ataköy Olimpiyat Metro hattı görüntülendi. Görüntülerde tavandan akan lağım suları ve çalışmayan asansörler yer aldı.

31 Mart seçimlerine günler kala İBB yeni bir metro hattını hizmete aldığını açıkladı.

ASANSÖRLER ÇALIŞMIYOR

5 yıl boyunca gözle görülür ilerleme kaydedilmeyen ve trafiğin felç olmasına neden olan Ataköy Olimpiyat Metro hattı projesi seçime sayılı günler kala İBB tarafından faaliyete sokuldu. Ancak içeride metro hattına engelli vatandaşların ulaşması imkansız durumdayken, hiçbir engelli asansörü ise çalışmıyor.

İBB’nin açılışını yaptığı metro hattında rezalet! Tavandan lağım suyu akıyor, asansörler çalışmıyor - 1. Resim

LAĞIM SUYU AKTI

Metro İstasyonuna girdiğinizde ise yoğun toz bulutu ve kötü koku sizi karşılıyor. Tavandan lağım suyu aktığı anlar ise kameralara yansıdı. Metro istasyonlarının içerisinde adeta şantiye tozu ve kirleri bulunuyor. Metro içerisindeki vagonlarda ise hangi durakta olduğunu gösteren ekranların hiç birinin çalışmadığı görüldü.

İBB’nin açılışını yaptığı metro hattında rezalet! Tavandan lağım suyu akıyor, asansörler çalışmıyor - 2. Resim

İBB’nin açılışını yaptığı metro hattında rezalet! Tavandan lağım suyu akıyor, asansörler çalışmıyor - 3. Resim

İBB’nin açılışını yaptığı metro hattında rezalet! Tavandan lağım suyu akıyor, asansörler çalışmıyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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