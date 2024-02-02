İBB hafriyat döküp kapatmıştı: Murat Kurum 'Çekmeköy, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını yeniden başlatacağız' dedi

Yerel seçimlere 57 gün kalmışken adaylar da saha çalışmalarına hız verdi. Seçmenle birebir temas kuran Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Çekmeköy’de STK temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Kurum, "İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız" dedi.

Türkiye sadece 57 gün sonra yerel seçimler için sandığa gidecek. Seçim takvimi adım adım işlerken, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çekmeköy’de STK temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve muhtarlar ile bir araya gelen Kurum, ‘Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu’ kapsamında hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

"KARŞILIKLI 'GÖNÜL SÖZLEŞMESİ' OLACAK"

Mevcut İBB yönetiminin yaptığı hizmetlerin yetersiz olduğunu vurgulayan Kurum, “Buradan, CHP’ye gönül vermiş tüm kardeşlerimize, hemşehrilerimize sesleniyorum. Ben sizin de oyunuza talibim. Ama yanlış anlaşılmasın, bu asla öyle kuru kuruya bir talep değil. Çünkü bu talep tek taraflı bir şey değil, tam aksine; karşılıklı bir ‘Gönül Sözleşmesi’ olacak” dedi.

ÇEKMEKÖY, TAŞDELEN, YENİDOĞAN METRO HATTI

Çekmeköy’de yaptığı konuşmada mevcut İBB yönetiminin hatalarını eleştiren Murat Kurum, 31 Mart sonrasında hayata geçirecekleri projelere değindi. İlk olarak İstanbul’un trafik çilesini bitireceklerini ifade eden Kurum, “Çekmeköy’de tüm trafik sorununu bitireceğiz. Hemen ilk iş olarak; CHP’li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız! Bıraktıkları bu kötü hatırayı hafızalardan sileceğiz" ifadelerini kaydetti.

CHP'Lİ SEÇMENE ÇAĞRI

Belediyecilik anlayışında gönül birliğinin önemini vurgulayan Murat Kurum, “CHP’li kardeşlerimizle, gittiğimiz her yerde hakikaten çok samimi, içten sohbetlerimiz oluyor. Ben oy istiyorum, kimi olmaz diyor, kimi bakarız diyor ama kimse bana sırtını dönüp gitmiyor. Mevcut İBB yönetiminin kullandığı ‘aşağılayıcı ve incitici’ dil, hiçbir CHP’li hemşehrimiz tarafından tasvip edilmiyor. Sohbet ediyoruz, beni de sıkı bir şekilde eleştiriyorlar, ben de söylediklerine dair notumu hemen orada alıyorum” dedi.

CHP’li seçmenlere de seslenen Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Gelin omuz omuza verelim, hep birlikte üretelim diyorum. Gelin marka projelere hep beraber, gururla imza atalım diyorum. İşte benden size söz! Sadece Cumhur İttifakına gönül vermiş kardeşlerimizi değil, İstanbul’a sevdalı herkesi, durmak bilmeyen gayretimizle, muhteşem eserlerimizle gururlandıracağız. İşte bu yüzden biz; herkesin İstanbul’u için, her İstanbullunun oyuna talibiz, desteğine, duasına talibiz; öyle de olmaya, yaptığımız bu ‘Gönül Sözleşmesi’ne sadık kalmaya devam edeceğiz!"

VAATLERİNİ SIRALADI

‘Sadece İstanbul’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Murat Kurum vaatlerini şöyle sıraladı:

“Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız! Arada bir İstanbul demeyeceğiz! 7/24 belediyecilik yapacağız, Sadece İstanbul diyeceğiz! 650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz! 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız! 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız! 10 yıl sonra, 1004 km’ye hep birlikte çıkaracağız! İstanbul’un metro gitmeyen tek bir ilçesini bırakmayacağız! Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz! Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul’un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız! Trafik çilenizi bitireceğiz! Gençlerimiz, çocuklarımız neredeyse, Büyükşehir orada olacak. Annelerimiz, emeklilerimiz neredeyse Büyükşehir orada olacak!"



