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İBB'nin Adalar'a getirdiği 10 minibüse tepkiler çığ gibi büyüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'nin Faytonları kaldırmasının ardından adalara gönderdiği "azmanbüs" olarak adlandırılan 10 minibüse karşı protestolar günlerdir devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren artış gösteren eylemler, gün içerisinde de devam etti. Vatandaşlar İBB'ye olan tepkilerini, sloganlar atıp karşılarına çıkan minibüsleri durdurarak dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere karşı yürütülen eylem bugün de devam etti.

Minibüslerin trafiğe çıkarılmasına tepki gösteren Adalar sakinleri, Büyükada Çınar Meydanı'nda bir araya geldi.

İBB'nin Adalar'a getirdiği 10 minibüse tepkiler çığ gibi büyüyor - 1. Resim

"ADALILARIN DEĞİL BÜTÜN DÜNYANIN MESELESİ"

Burada konuşan enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, Adalar'da da ulaşımın en çok yürüyerek sağlandığını belirterek, minibüslerin merkeze daha uzak olan işletmelere müşteri taşımak için istendiğini ifade etti.

Yürümenin insan sağlığına olduğu kadar iklim değişikliği konusunda da önemli bir rolü bulunduğunu vurgulayan Algedik, şunları söyledi:

"2019 yılından bu yana İstanbul'a 1 milyon 233 bin araç eklendi. O arabaları tek sıra park etseniz buradan Ağrı'ya, Tebriz'e, Tahran'a değil, Katmandu'ya kadar yol oluyor. İBB'nin bu yıl asfalta ayırdığı para 21 milyar lira. Bu para Mars'a tam 9 tane uydu göndermeye yetiyor. Azmanbüs meselesi, motorlu araca dayalı yaşam sadece Adalıların değil bütün dünyanın meselesi. Onların azmanbüsü varsa, bizim de yürübüsümüz var."

İBB'nin Adalar'a getirdiği 10 minibüse tepkiler çığ gibi büyüyor - 2. Resim

"BUNUN SONU GELMEZ"

Adalar'da ikamet eden Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asu Aksoy ise Adalar'a araç geldikçe, kapasitenin üstünde ziyaretçi olduğunu söyledi.

Adalar'a olan yoğun talebin yönetilmesi üzerinde duran Aksoy, "Adalar'a olan bu talebi yönetmezsek, 'Her isteyeni taşıyacağız' dersek karşımıza şimdi azmanbüs, sonra metrobüs, metro çıkar. Bunun sonu gelmez. Oysa bizim burada ziyaretçilerimizle birlikte yürüyebilmemiz lazım. Adalarda motorlu araç olmamalı ama bu, insanlar burayı gezmesin demek değil" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çarşı içinde yürüyerek minibüslere karşı slogan atan gruptakiler, karşılarına çıkan minibüsleri de engelledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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