İBB Meclisi'nde 2019-2026 dönemindeki zamlar tartışma konusu oldu. AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, su, ulaşım ve otopark ücretlerindeki artışları sıralayarak CHP yönetimini eleştirdi. Karaköse'nin "İstanbul'u dert edinmediniz, İstanbul'a dert oldunuz" sözleri Meclis'te dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde kasım ayı toplantılarının ikinci oturumunda belediyenin son yıllarda yaptığı fiyat artışları tartışma konusu oldu. AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, 2019 ile 2026 yılları arasındaki zam oranlarını kalem kalem sıralayarak CHP yönetiminin seçim dönemindeki indirim vaatlerini eleştirdi.

Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem dışı söz alan Karaköse, su, toplu ulaşım, otopark ve belediyenin diğer hizmetlerindeki fiyat değişimlerini gündeme getirdi.

SUYA 7 YILDA YÜZDE 1573 ZAM

İBB yönetiminin seçim döneminde suyu ucuzlatma ve su kullanım ücretlerinde yüzde 40 indirim yapma vaadinde bulunduğunu hatırlatan Karaköse, 2019 yılında 4 lira olan su bedelinin 2026 itibarıyla 66,91 liraya yükseldiğini söyledi. Karaköse, bu artışın yüzde 1573'e ulaştığını ifade etti.

İBB'nin zamları Meclis'te gündem oldu: Bir kalemde artış yüzde 4900'ü aştı

Toplu ulaşım ücretlerindeki değişime de dikkat çeken Karaköse, 2019'da 2,60 lira olan bilet fiyatının 2026'da 46,20 liraya çıktığını belirtti.

Bilet fiyatlarıyla motorin, enflasyon ve işçilik giderlerini karşılaştıran Karaköse, "2019'dan bu yana motorin artış oranı yüzde 1421, enflasyon yüzde 917, işçilik giderlerinde yüzde 1237'lik artış olmuş. Bu artışların ortalaması yüzde 1192 olmuşken siz bunu fırsata çevirip artışı yüzde 1677 yaptınız." diye konuştu.

İBB'nin zamları Meclis'te gündem oldu: Bir kalemde artış yüzde 4900'ü aştı

OTOPARK ÜCRETİNE YÜZDE 3567 ZAM

Karaköse, İSPARK otoparklarına yapılan zamlara da değinerek, 2019'da 1-2 saat yol kenarı parkının 6 lira olduğunu, yüzde 3567 zamla bunun 220 liraya çıkarıldığını ifade etti.

Öğrenci yurtlarının fiyat tarifesini gündeme getiren Karaköse, İBB'nin 10 bin kişilik öğrenci yurdu vaadinde bulunduğunu ancak 7 yılda toplam 6 bin 232 yatak kapasitesine ulaşabildiğini dile getirdi.

İBB'nin zamları Meclis'te gündem oldu: Bir kalemde artış yüzde 4900'ü aştı

Karaköse, KYK devlet yurtlarının ücretinin 1590 lira, İBB'nin yurt ücretlerinin ise 3 bin 840 lira olduğuna dikkati çekerek, İBB'nin yurt ücretinin KYK yurtlarının ücretinden yaklaşık yüzde 141,5 daha yüksek olduğunu kaydetti.

MEZARLIK ÇEŞMESİ 500 BİN LİRAYA ÇIKTI

Belediye hizmetlerindeki diğer zamlara da değinen Karaköse, Baruthane etkinlik alanının kirasının 2 bin 500 liradan yüzde 9500 zamla 240 bin liraya, mezarlıklarda çeşme yapımının 10 bin liradan yüzde 4900 zamla 500 bin liraya yükseltildiğini söyledi.

İBB'nin zamları Meclis'te gündem oldu: Bir kalemde artış yüzde 4900'ü aştı

Karaköse, "Sözün özü şudur, CHP yönetimi bu göreve gelirken indirim vadettiniz, 'sosyal belediyecilik' dediniz, 'hayatı ucuzlatacağız' dediniz. Bugün geldiğimiz noktada ise suda yüzde 1573, ulaşımda yüzde 1677, otoparkta yüzde 3567, mezarlık çeşmesinde yüzde 4900, hafriyatta yüzde 6000 zam yaptınız. İstanbul'u dert edinmediniz, İstanbul'a dert oldunuz." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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