İBB'nin hayalet filosu: Yüzlerce aracın kaydı bulunamadı

Sayıştay Başkanlığı’nın İBB 2025 Yılı Denetim Raporu’nda bir skandal bulgu daha saptandı. Buna göre; belediyeye ait 578 aracın Araç Yönetim Sistemi’nde kaydının bulunmadığı tespit edilirken, araçların kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğu ve bu durumun suistimale açık risk oluşturduğu vurgulandı.

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Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 Yılı Denetim Raporu, belediyedeki araç takip ve envanter yönetimindeki büyük zafiyeti gözler önüne serdi.

İBB bünyesindeki tüm resmi ve kiralık araçların takibini yapmak amacıyla Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Araç Yönetim Sistemi (AYS) kayıtları ile birimlerin bildirdiği veriler birbiriyle uyuşmadı.

BİRİMLER BAŞKA SİSTEM BAŞKA SAYI VERDİ

Sayıştay denetçilerinin İBB’nin tüm hizmet birimlerinden talep ettiği resmi araç listelerinde toplam 7 bin 609 araç olduğu bildirildi. Ancak 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla AYS sistemine kayıtlı araç sayısının 7 bin 31 olduğu ortaya çıktı.

İki liste detaylıca karşılaştırıldığında, hizmet birimlerinin aktif olarak kullandığını belirttiği 578 aracın AYS sisteminde hiç yer almadığı anlaşıldı.

Öte yandan, AYS sisteminde kayıtlı gözüken ancak birimlerin gönderdiği listede yer almayan 831 araç daha tespit edildi.

Bu araçların ihaleleri bittiği halde sistemden düşürülmediği, bu durumun da belediye istasyonlarından usulsüz akaryakıt alımı riski doğurduğu kaydedildi.

SAYIŞTAY UYARDI: SUİSTİMALE AÇIK

Raporda, araç sayısındaki düzensizliğin ciddi kamusal riskler taşıdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"İdare bünyesinde kaç adet aracın bulunduğunun bilinmemesi sebebiyle ihtiyaç fazlası araç temin edilme riskinin bulunduğu, listedeki farklılığa sebep olan araçların kamu hizmetinde olup olmadığı tespit edilemediğinden suistimale açık olduğu ve risk oluşturduğu değerlendirilmektedir."

SAYIŞTAY'DAN İBB'YE YANIT

İBB yönetimi Sayıştay'ın tespitlerine karşı verdiği cevapta; resmi ve kiralık araçların sisteme kaydedildiğini, birimlerden periyodik bilgi toplanarak güncellemelerin yapıldığını savundu.

İBB'nin savunmasını yetersiz bulan Sayıştay ise rapordaki sonuç bölümünde net bir uyarıda bulundu:

"Hizmet birimlerinden gelen araç sayıları ile AYS kayıtları arasında açık bir tutarsızlık söz konusudur. İdarenin bünyesinde bulunan araçlara ilişkin oluşturulan Araç Yönetim Sistemi'nin sağlıklı işleyebilmesi için acilen gerekli tedbirler alınmalıdır."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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