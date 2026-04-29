Şov yapmışlardı, İBB’de araç sayısı 4 kat arttı! "Yarısında takip sistemi yok"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir İBB'nin araç sayısının arttığını araçların takipsizliğini ve kiralama giderlerinin yükseldiğini belirterek CHP'li yönetimi eleştirdi.
- İBB'nin 2019'da 1.857 olan araç sayısı 7.784'e yükselmiş durumda.
- Bu araçların 3.565'inde takip sistemi bulunmuyor ve bu araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığı bilinmiyor.
- Taşıt kiralama giderleri 2025 yılında 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaştı ve bir önceki yıla göre %153,25 artış gösterdi.
- İBB'nin toplam borcu, iştirak şirketleri hariç 2025 yılı sonunda 261 milyar 904 milyon TL'ye ulaştı.
- Araç sayısının artmasına, kiralama giderlerinin yükselmesine karşın şehir için yapılan yatırım harcamalarının düştüğü ve ulaşım sisteminde arıza-şikayet yoğunluğunun arttığı belirtildi.
Her seçim öncesi “belediyelerde çok fazla gereksiz araç var, vatandaşın parası çarçur ediliyor” eleştirisinde bulunan CHP’nin ‘araç oyunu’ belgeleriyle ortaya döküldü.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP’li İBB yönetimini faaliyet raporu üzerinden eleştirip araç sayısında ciddi bir artış yaşandığını söylerken, bunların çoğunda takip sistemi olmadığını da ifade etti.
Bir paylaşım da yapan Özdemir, “Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı’ya çekerek manipülasyon ve şov yapmışlardı” ifadelerini kullandı.
KİM KULLANIYOR?
İl Başkanı şunları söyledi:
"Bugün geldiğimiz noktada, İBB’nin 2019’da 1.857 olan araç sayısı 7.784’e yükselmiş durumda. Üstelik 3 bin 565’inde takip sistemi olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca sisteme kaydedilmeyen araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığı da bilinmiyor. İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı"
4.8 MİLYARLIK KİRALAMA
İBB’nin faaliyet raporu etrafında yürüyen tartışmalar sosyal medyada da geniş yankı buldu, çok sayıda paylaşım yapıldı. Üstelik raporda yer alan veriler, ulaşım ve harcama kalemlerinde dikkat çekici tabloyu da ortaya koydu. Taşıt kiralama giderlerinin 2025 yılında 4 milyar 854 milyon TL’ye ulaştığı bilgisi yer aldı. Bu kalemde bir önceki yıla göre yüzde 153,25 artış yaşandığı belirlendi.
BORÇ, 262 MİLYAR TL
İBB’nin toplam borcunun ise 2025 yılı sonunda, iştirak şirketlerinin borçları dahil edilmeden 261 milyar 904 milyon TL’ye ulaştığı görüldü.
Veriler, araç sayısının arttığını, kiralama giderlerinin yükseldiğini fakat şehir için yapılan yatırım harcamalarının düştüğünü ve ulaşım sisteminde arıza-şikâyet yoğunluğunun arttığını gözler önüne serdi.