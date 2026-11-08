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Sayıştay'ın İBB raporundan... Menü tatlı fatura tuzlu

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Sayıştay'ın İBB raporundan... Menü tatlı fatura tuzlu
Başlık ResmiSayıştay'ın İBB raporundan... Menü tatlı fatura tuzlu

Sayıştay'ın İBB 2025 Yılı Denetim Raporu'nda, belediyenin tatlı alım ihalesindeki usulsüzlüklere dikkat çekildi. Buna göre; İBB'nin pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği 94.8 milyon liralık şerbetli tatlı alım ihalesinde bazı ürünlerin piyasa fiyatının 4 katına kadar yüksek bedellerle alındığı ve sözleşmeye aykırı olarak alt yüklenici kullanıldığı tespit edildi.

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Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporunda, İBB’nin pazarlık usulü ile gerçekleştirdiği 94 milyon 815 bin 200 lira sözleşme bedelli "şerbetli tatlı alımı" işinde yaklaşık maliyetin gerçekçi belirlenmediği kaydedildi.

İhaleyi alan yüklenici firmanın merkezinin Muş’ta bulunduğu, süreç boyunca sadece 1 sigortalı personelinin olduğu ve ihale şart şartnamesinde yasak olmasına rağmen işin fiilen alt yükleniciye devredildiği vurgulandı.

Sayıştay'ın İBB raporundan... Menü tatlı fatura tuzlu
Başlık ResmiSayıştay'ın İBB raporundan... Menü tatlı fatura tuzlu

PİYASANIN 4 KATI FİYAT FARKI

İBB'nin yaklaşık maliyeti belirlerken sadece 4 firmadan aldığı teklifleri esas aldığı, önceki dönem sözleşme fiyatlarını hesaba katmadığı belirtildi. Rapor, pazarlık usulü ihaledeki birim fiyatlar ile önceki ve sonraki açık ihale fiyatları arasındaki çarpıcı farkları ortaya koydu:

Tatlı ÇeşidiAçık İhale / Önceki Alım FiyatıPazarlık Usulü FiyatıFiyat Artış Oranı
Tel Kadayıf168 TL660 TL3,9 kat
Trileçe225 TL660 TL2,9 kat
Soğuk Baklava506 TL1.200 TL2,4 kat
Şekerpare202 TL460 TL2,3 kat
Sütlü Nuriye506 TL900 TL1,8 kat

"TEK PERSONELLİ FİRMA ÜRETİM YAPAMAZ"

Sayıştay, yüklenici firmanın teknik kapasitesinin yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Raporda, Muş merkezli şirketin tek bir sigortalı çalışanla bu üretimi ve teslimatı gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı, işin fiilen bir önceki ihaleyi de kazanan alt yüklenici şirket tarafından yapıldığı belirtildi. Şartnamedeki "alt yüklenici çalıştırılamaz" maddesinin ihlal edildiği aktarıldı.

'MENÜDE YOK' DENİLEN SOĞUK BAKLAVAYA 897 BİN TL ÖDENDİ

İBB yönetimi Sayıştay’ın tespitlerine cevap vererek; sürecin Ramazan ayını kapsadığını, ürünlerin %72'sinin tek kullanımlık ambalaj, etiket ve porsiyonlama gerektirmesi nedeniyle işçilik ve lojistik maliyetlerinin arttığını savundu. Ayrıca alt yüklenici iddiasına karşı, ürünlerin yetkili satıcı sıfatıyla tedarik edildiğini belirtti.

İBB’nin savunmasını değerlendiren Sayıştay ise raporunda paketleme zorunluluğu bulunmayan ürün kalemlerinde dahi fiyatların fahiş oranlarda yüksek olduğunu vurguladı.

Sayıştay'ın İBB raporundan... Menü tatlı fatura tuzlu
Başlık ResmiSayıştay'ın İBB raporundan... Menü tatlı fatura tuzlu

İBB'nin "menülere dahil edilmedi" dediği yüksek bedelli soğuk baklavadan 748,20 kilogram satın alındığı ve 897 bin 840 lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

Sayıştay raporunun sonuç bölümünde; kamu alımlarında yaklaşık maliyetin gerçekçi hesaplanması, pazarlık usulü ihalelerde rekabet ortamının sağlanması ve alt yüklenici yasaklarına kesinlikle uyulması gerektiği kaydedildi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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