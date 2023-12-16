İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptalleri

16 Aralık 2023 09:05 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 09:10

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sağanak Marmara'da etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımının durmasınına neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri de iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Aralık Cumartesi günü 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İDO'dan yapılan duyuruda göre, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.