İETT anket sonucunu açıkladı: İstanbul'da kırmızı otobüsler geri dönüyor
İstanbul'un toplu ulaşım tarihinde önemli bir yere sahip olan kırmızı İETT otobüslerinin yeniden kullanılmasına yönelik anket sonuçlandı. İETT'nin yeni araçlarının rengini belirlemek amacıyla düzenlediği ankette İstanbulluların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızıdan yana oy kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT, filosuna katılacak yeni nesil otobüslerin rengini belirlemek amacıyla başlattığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
İSTANBULLULARIN YÜZDE 74,18'İ KIRMIZIYI SEÇTİ
İETT'nin resmî internet sitesi üzerinden düzenlenen ankette vatandaşlara, "Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" sorusu yöneltildi.
İstanbullular, "Evet" ve "Hayır" seçenekleri üzerinden tercihlerini bildirdi.
Geçmişte İstanbul sokaklarıyla özdeşleşen kırmızı otobüslerin yeniden kullanılmasını isteyen vatandaşların oranı yüzde 74,18 oldu.
"GEÇMİŞİN İZLERİ, GELECEĞİN YOLLARINDA"
İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İETT’nin yeni araçlarının rengine yönelik düzenlediğimiz 'Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?' anketinde İstanbul halkının %74,18’i tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı. Anketimize katılarak tercihini paylaşan tüm İstanbul halkına teşekkür ederiz. Geçmişin izleri, geleceğin yollarında!"
KIRMIZI OTOBÜSLER İSTANBUL'UN SİMGELERİ ARASINDAYDI
İstanbul'da uzun yıllar kullanılan kırmızı renkli İETT otobüsleri, kentin toplu ulaşım hafızasında önemli bir yer edindi.
1996 yılında otobüslerin üst kısmında krem bej, alt kısmında ise kırmızı renk kullanılan tasarıma dönüldü.
Nisan 2012'de gerçekleştirilen anketin ardından İETT otobüslerinde sarı renkli ve damalı tasarımın kullanılmasına karar verildi.
Aradan geçen yılların ardından İETT, yeni araçlarının rengini yeniden İstanbulluların tercihine sundu.