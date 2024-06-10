Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İHA muhabirine çirkin saldırı! Hasta köpeklerin Ankara'ya taşınması soruşturmasında darp edildi

İHA muhabirine çirkin saldırı! Hasta köpeklerin Ankara'ya taşınması soruşturmasında darp edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da, kuduz oldukları iddia edilen köpeklerin taşınmasıyla ilgili soruşturmayı takip eden İHA muhabiri, adliye önünde tartaklandı. Gazeteci, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Ankara'da, kuduz oldukları iddia edilen köpeklerin taşınmasıyla ilgili soruşturmayı takip eden İHA muhabiri, adliye önünde darp edildi.

İHA muhabirine çirkin saldırı! Hasta köpeklerin Ankara'ya taşınması soruşturmasında darp edildi - 1. Resim

Gazeteci, saldırganlardan şikayetçi oldu.

ANKARA ADLİYESİ ÖNÜNDE GAZETECİYİ DARP ETTİLER

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir barınaktaki kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dernek çalışanı M.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Davayı takip eden basın mensupları, Ankara Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine sevk edilen Özgünlü'yü görüntülemeye başladı.

İHA muhabirine çirkin saldırı! Hasta köpeklerin Ankara'ya taşınması soruşturmasında darp edildi - 2. Resim

Özgünlü'nün adliyeden çıkarılışını görüntülemek isteyen gazetecilere Özgünlü'ye destek olmak için adliyede bulunan kişiler sözlü olarak tepki gösterdi. Gazetecilere tepkinin artmasının ardından, aralarında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin de bulunduğu gazeteciler, Özgünlü'nün destekçileri tarafından darp edildi. Darp edilen İHA muhabiri hafif şekilde yaralanırken, saldırı anında kıyafeti ve telefonu hasar gördü. Yaralanan İHA muhabiri saldırganlardan şikayetçi oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Can Ataklı'nın "yok" dediği Togg gelecek yıl Avrupa sokaklarında olacak4 vekil İyi Parti'den AK Parti'ye geçiyor iddiası! İki taraftan da açıklama var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak - Gündemİstanbullular dikkat, buna hazır olun!Malatya'da korkutan deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı - GündemMalatya'da korkutan deprem!Zap Suyu, polis Cihat Yıldız'la öğretmen eşi Çisem Yıldız'ı yuttu - GündemZap Suyu'na düşen polis Cihat Yıldız kurtarılmadı6 ilde orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - Gündem6 ilde orman yangını!Başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında inceleme başlatıldı - GündemSoruşturma izni verildi, dosya başsavcılıkta!Ankara'da peş peşe depremler! 5 ilde hissedildi - GündemAnkara'da peş peşe depremler!
Sonraki Haber Yükleniyor...