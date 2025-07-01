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İki gencin yürek yakan sonu! Enes Açıkça ve Sedat Yağız’ın acı haberi peş peşe geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İki gencin yürek yakan sonu! Enes Açıkça ve Sedat Yağız’ın acı haberi peş peşe geldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda denizde kaybolan 22 yaşındaki Sedat Yağız'dan acı haber geldi. Yağız’ın cansız bedeni Kilyos açıklarında bulundu.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda yürek yakan bir olay yaşandı. 29 Haziran Pazar günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18) isimli iki genç yasak olmasına rağmen denize girmiş, kısa süre sonra dalgaların arasında kaybolmuştu. İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. 

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Enes Açıkça'nın cansız bedeni Kilyos Sahili'nde kıyıya vurmuş halde bulunmuştu. Bir süre sonra Sedat Yağız'dan da acı haber geldi.

Yağız'ın cansız bedeni, Kilyos açıklarında Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince bulundu. Yağız'ın cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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