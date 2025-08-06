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İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adaletin Aydınlığı Partisi ile As Parti'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti. İki partinin tüm mallarının da Hazine'ye geçmesine karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ayrı ayrı kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki partinin de kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespiti için AYM'ye dava açtı.

BÜYÜK KONGRELERİ YAPAMADILAR

Başsavcılığın isteminde, Adaletin Aydınlığı Partisi'nin ilk büyük kongresini yasal süresinde yapamadığı ve zorunlu organlarını oluşturamadığı, As Parti'nin ise en son yaptığı büyük kongresinin ardından üst üste iki kez büyük kongresini yapamadığı belirtildi.

PARTİLERİN TÜM MALLARI HAZİNE'YE GEÇECEK

AYM, incelemesi sonucu, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi gereğince ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi kapsamında As Parti ile Adaletin Aydınlığı Partisi'nin "dağılmış" sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti. Söz konusu partilerin tüm mallarının da Hazine'ye geçmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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