Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçağın, düşmeden önceki son kurtarma manevraları yaptığı anlar görüntülere yansıdı. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kazakistan’da 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

38 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasına dair ulaşılan yeni görüntülerde uçağın havadaki son anları kaydedildi.

İki yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Son kurtarış manevralarını böyle yaptı

KURTULMA MANEVRALARI YAPTI

Söz konusu görüntülerde, Azerbaycan'a ait yolcu uçağının düşmekten kurtulmaya yönelik çabaları dikkat çekiyor.

Elde edilen yeni görüntülerde, uçak düşmeden hemen önce havada manevralar yaparak faciadan kurtulmaya çalışıyor.

İki yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Son kurtarış manevralarını böyle yaptı

67 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

RUSYA MÜDAHALESİ İDDİASI

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

İddiaya göre, Rusya'ya yaklaşırken uçağın GPS sinyalleri kesildi. Yoğun sis nedeniyle iniş girişimleri başarısız oldu. Aynı saatlerde Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna İHA'larına karşı faaliyet gösteriyordu. Saat 08.13 civarında uçağın yakınında iki patlama meydana geldi. Rus hava savunma füzelerinden kaynaklanan parçalar uçağa zarar verdi.

İki yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Son kurtarış manevralarını böyle yaptı

RUSYA, TAZMİNAT ÖDEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 4 Eylül 2025 günü yaptığı açıklamada Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakla ilgili sigorta ödemelerinin başladığını duyurdu.

İki yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Son kurtarış manevralarını böyle yaptı

PİLOTLARIN ÇABASI BAŞARISIZ OLDU

Kazaya ilişkin hazırlanan raporlara göre, uçağın gövdesi delindi, 3 hidrolik sistemi arızalandı ve pilotlar kontrolü büyük ölçüde kaybetti.

Pilotlar, yalnızca motorların itiş gücünü kullanarak uçağı Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'ın Aktau kentine ulaştırmaya çalıştı.

Saat 09.28 civarında uçak, Aktau Havalimanı'na ulaşamadan yere çakıldı ve alev aldı.

İki yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Son kurtarış manevralarını böyle yaptı

29 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybetti, 29 kişi kurtuldu.

İlk açıklamalarda kuş çarpması ihtimali öne sürüldü ancak enkaz incelemelerinde dışarıdan gelen metal parçalarının oluşturduğu hasarlar tespit edildi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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