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“İkinci gezi” çağrısı! Köpek lobisi devleti tehdit etme cüretinde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“İkinci gezi” çağrısı! Köpek lobisi devleti tehdit etme cüretinde bulundu
Ankara, Meclis, Hayvansever, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili "ötenazi"yi bahane eden sözde hayvan severler provokatörleri devleti tehdit etme cüretinde bulunmaya devam ediyor. ‘İkinci Gezi’ çağrısı yapan provokatörler bu defa iç savaş çağrısı yaptı.

SAMET EKER ANKARA - Başıboş sokak köpekleri ile ilgili kanun teklifinin Meclis Komisyonundaki görüşmelerine dün devam edilirken, ‘sözde hayvansever’ provokatörlerin tehditleri sürüyor.

Daha önce ‘İkinci Gezi’ çağrısı yapan provokatörler bu defa iç savaş çağrısı yaptı. Doğa İnsan ve Hayvan Canlara Yaşam Barınma ve Adalet Derneği Başkanı Ayşen Değirmen, düzenlenmeyi Meclis’e getiren Cumhur İttifak’ına karşı sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Değirmen “İnsanlar yarın bunun intikamını her türlü yolla alacak. Şimdi zaten bir savaş çıkacak o ayrı. Sizler darbeciler gibi yargılanacaksınız” dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da “Bu yasa geçerse tarihî bir direnişe hazır olsunlar. İki ağaç nasıl kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarına dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz” diyerek ‘İkinci Gezi’ çağrısı yaptı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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