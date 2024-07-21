Gülbin Tosun'dan Erdoğan'a yeni 'Gezi' tehdidi! Tarihte görüşmemiş ayaklanma çıkar

Türkiye'de muhalif yayınlarıyla öne çıkan NOW haber spikeri Gülbin Tosun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni "Gezi ayaklanması" tehdidi geldi. Başıboş köpek sorununu bahane eden Tosun, "Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" sözleri tepki çekti.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi Meclis'te görüşülmeye başlanmasının ardından "ötenazi"yi bahane eden sözde hayvan severler yeni kaos planını devreye soktu. Komisyonu basarak terör estiren sözde hayvanseverlerin ardından şimdi de muhalif medya yeni 'Gezi' ayaklanması için tehditler savurmaya başladı.

MUHALİF SPİKERDEN YENİ GEZİ TEHDİDİ

Muhalif yayınlarıyla bilinen eski adıyla FOX yeni adıyla NOW haber spikeri Gülbin Tosun, başıboş köpek üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu. Tosun, "Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanma çıkar" sözleriyle yeni 'Gezi' ayaklanması için çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken açıklamalarda bulunan Tosun, "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın @RTErdogan" ifadelerini kullandı.

"AYAKLANMA BLÖFÜ KABAK TADI VERDİ"

Tosun'un sözlerine tepki gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Ayaklanma blöfü artık kabak tadı verdi. Adamın çocuğu 15 ameliyat geçirmiş, bir başkası çocuğunu toprak altına koymuş daha nice ocaklar sizin bu pespaye tavrınız yüzünden söndü... Şu can sıkıcı saçma söylemlere artık bir son verin" sözleriyle Tosun'a tepki gösterdi.

SİYONİST YAHUDİLERDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ!

Gülbin Tosun, daha önce de "Sokaklardaki başıboş köpekler, siyonist Yahudiler kadar tehlikeli." sözleriyle Gazze'deki Siyonizm zulmüne benzeten bir vatandaşa tepki göstermiş ve siyonist Yahudilerden özür dilemişti.