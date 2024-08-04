Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İkisi de emekli asker! Ağabeyini öldürüp intihar etti

İkisi de emekli asker! Ağabeyini öldürüp intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İkisi de emekli asker! Ağabeyini öldürüp intihar etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti. Şahısların emekli asker oldukları öğrenildi.

İlçenin Kaleyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde Sinan K. (56) ile kardeşi Serhan Lütfü K. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİSİ DE EMEKLİ ASKERMİŞ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli asker olduğu öğrenilen Serhan Lütfü K, kendisi gibi emekli asker olan ağabeyi Sinan K'ya tabancayla ateş etti. Serhan Lütfü K, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Müfettişlerin gözünden kaçmadı! Vergi kaçıran sigara devine rekor ceza
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Fatih'te yangın! Otelin çamaşırhanesi alevlere teslim - GündemKorkutan yangın! Otelin çamaşırhanesi alevlere teslimTemel Kotil'in yeni görevi belli oldu! Artık Çalık Enerji'nin CEO'su - GündemYeni görev yeri belli oldu!Deniz sefası acı bitti! 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti - GündemDeniz sefası acı bitti! 5 kişiden 2'si hayatını kaybettiAnkara'da inanılmaz olay! Mangaldan sıçrayan ateş sonrası kalp krizi geçirerek öldü - GündemBirkaç saniyede alevler içinde kaldı!İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar - Gündemİstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar!Şarjda bırakılan telefon, ambalaj fabrikasını küle çevirdi - GündemŞarjda bırakılan telefon, küle çevirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...