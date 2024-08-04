İkisi de emekli asker! Ağabeyini öldürüp intihar etti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti. Şahısların emekli asker oldukları öğrenildi.
İlçenin Kaleyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde Sinan K. (56) ile kardeşi Serhan Lütfü K. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
İKİSİ DE EMEKLİ ASKERMİŞ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli asker olduğu öğrenilen Serhan Lütfü K, kendisi gibi emekli asker olan ağabeyi Sinan K'ya tabancayla ateş etti. Serhan Lütfü K, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı