İklim krizi enginarı da vurdu: Rekoltesi düştü, fiyatı iki kat arttı

Bursa'da yetişen coğrafi tescilli enginar bu yıl üreticisini hayal kırıklığına uğrattı. Şifa deposunda bir kök enginardan alınan ortalama 6 adet enginar bu yıl 3 adete düştü. Geçen yıl 20 lira olan enginarın fiyatı rekolte nedeniyle 50 liraya kadar yükseldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa'da yetişen enginardan ortalama 6 adet enginar alınırken, bu yıl 3 adete kadar düştü. Enginar tarladan hasat edildikten sonra en zorlu aşama olan soyma işlemi de gerçekleştirildikten sonra vakumlanarak satışı yapılıyor.

Bu yıl kış ayının tam yaşanmamasından kaynaklı enginar hasadı erken başladı ve hasatta sona doğru gelindi.

GEÇEN YIL 20 YIL LİRAYDI BU YIL 50 LİRA

Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, “Hava şartlarından dolayı enginar hasadımız erken başladı. Sonra havalar soğudu ama enginar büyümesi yavaşladı. Bu da rekoltenin düşmesine sebep oldu. Enginar fiyatları ilk çıktığında 50 liradan satıldı ama şu an 35-40 lira arasında satılıyor. Geçen yıl 20 liraya satılan enginarlar 50 lirayı gördü. Fiyatlar bizim için normal. Bizi ancak kurtardı. 40 liradan bile kazancımız az oluyor. Bizim enginarımız İstanbul’da bile Hasanağa olarak satılır. Bu tarlalar eskiden enginar doluydu ama artık çalışacak genç olmadığı için üretim azaldı. Bizim bunu arttırmamız lazım” diye konuştu.

REKOLTE DÜŞTÜ FİYAT ARTTI

Enginar üreticisi Ömer Çinkaya normal şartlarda enginarın 6 adet verdiğini, bu sene kökten 3 adet aldıklarını belirterek, “Bu yıl yarı yarıya rekolte düştü. Bir kökün maliyeti bize 40 lirayı buldu. Yüksek adet veren enginarlarda bir kökten 20’den fazla alınabiliyor. Rekolte düşünce fiyatlara yansıdı. Bu tarlada geçen sene, 260 bin liralık enginar sattım. Bu sene 110 bin lirada kaldım. Türkiye’nin birçok yerinden hatta başka ülkelerden bile enginar almaya gelenler var” dedi.

ENGİNARIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Enginarın karaciğer dostu olduğunu sözlerine ekleyen Çinkaya, “Karaciğer yağlanması, cilt hastalıklarına iyi geldiğini biliyoruz. Ben bu işin doktoru değilim. Duyduklarımı anlatıyorum. Bunun çayı çok güzel yapılıyor. Bu çay da çok faydalıymış. 2 yıl önce bizim enginarımız coğrafi tescil aldı. Bu tescilden sonra satışlarımı iyi yönde etkilendi. Nilüfer Belediyesi festival yaptı. Bu festival için 4-5 bin kişi buraya geldi ve enginar aldı” ifadelerini kullandı.

Günde 2 bin- 2 bin 500 enginar soyduğunu belirten Hasan Cevali, Hasanağa enginarının diğer türlere göre daha kolay soyulduğunun altını çizdi.