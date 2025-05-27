İletişim Başkanı Altun'dan '27 Mayıs' mesajı: Darbeci zihniyet tarihin karanlık sayfalarına mahkum edildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihinin en karanlık ve utanç verici sayfalarından biri olduğunu belirtti.

"Yeter, söz milletindir" diyerek tek parti iradesine son veren, millet iradesini iktidara taşıyan seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin milli iradeye vurulan ağır bir darbe olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti: