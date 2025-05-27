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İletişim Başkanı Altun'dan '27 Mayıs' mesajı: Darbeci zihniyet tarihin karanlık sayfalarına mahkum edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Altun "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihinin en karanlık ve utanç verici sayfalarından biri olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun'dan '27 Mayıs' mesajı: Darbeci zihniyet tarihin karanlık sayfalarına mahkum edildi - 1. Resim

"Yeter, söz milletindir" diyerek tek parti iradesine son veren, millet iradesini iktidara taşıyan seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin milli iradeye vurulan ağır bir darbe olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bu darbe, sadece Başbakanı ve bakanları değil, milletin bizatihi iradesini de darağacına sürüklemiştir. Nitekim demokrasimizin yeniden ayağa kalkması, vesayet odaklarının etkisizleştirilmesi ve millet egemenliğinin hakim kılınması, uzun yıllar süren büyük mücadelelerin sonucunda mümkün olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. 27 Mayıs'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bu düşüncelerle merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyor, her türlü darbeyi lanetliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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