Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Milletimizi bu utançtan kurtaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Darbe dönemine son verdiklerini belirten Erdoğan, "Nasıl 15 Temmuz direnişiyle darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl milli iradenin egemenliğini perçinlediysek, nasıl sandığın üzerindeki vesayet gölgelerini kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkçe ezan eziyetine son veren, imam hatipleri açan, tarihimize dönük faşizan uygulamaları rafa kaldıran Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

Mütegallibenin siyasetteki temsilcisi geçmişte de bugün de CHP'dir. Şartlar tamam olduğu zaman darbeden yalnıza bir ay önce müdahaleye davetiye çıkaran CHP genel başkanıdır. 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil aynı zamanda milletin umutlarına da darbe vurulmuştur. Asıl darbe "Yeter söz milletindir" sözünde anlamını bulan iradeye indirilmiştir.

"KİBİRLİ ANLAYIŞLARI HEP AYNI KALDI"

Darbeler CHP zihniyetinin ürünüdür. 27 Mayıs, demokrasi ve kalkınma atılımlarının tam anlamıyla kesintiye uğratılmasıdır.

Tüm darbe ve kalkışmaları, aynı zihniyetin farklı tezahürleriydi. Devir ve aktörler değişse de kibirli anlayış hiç değişmedi. Neredeyse her 10 yılda bir tekerrür eden bu daireye, 15 Temmuz gecesi milletin desteğiyle biz son verdik.

O gece sadece demokrasimiz kurtulmadı, o gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu. Bugün bir kez daha demokrasimize yönelik karanlık müdahalenin 65. yıl dönümünde Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun.

"MİLLETİ BU UTANÇTAN KURTARACAĞIZ"

Nasıl 15 Temmuz direnişiyle darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl milli iradenin egemenliğini perçinlediysek, nasıl sandığın üzerindeki vesayet gölgelerini kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti kurtaracağız. 82 anayasası maalesef hala darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacaktır. Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirdim, çalışmalara başladılar. İnşallah yeni anayasa çalışmalarını bununla beraber yürüteceğiz. Cumhur ittifakı olarak diğer partilerin de katkısı ile ortak zeminde buluşmayı ümit ediyoruz.

"BAHÇELİ İLE NE YAPTIĞIMIZI GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Cumhur ittifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı ile olgunlaşan terörsüz Türkiye'de kritik bir eşiği suhuletle aştık. Örgütün feshi ile yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Ülkemizi nice vatan evladının hayatına mal olan büyük beladan kurtarmanın arifesindeyiz. Bunun da kazasız belasız tamamlanacağına inanıyoruz. DEM Parti'nin de sorumlu üslup üstlendiğini görüyoruz.

Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin her alanda büyük bir şahlanış yaşayacağını çok net görebiliyoruz. Devletimizin tüm kurumları, kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Siz de bunu iyi bilin, terörsüz Türkiye menziline vardığımızda 86 milyonun tamamı kazanacak. Son derece umutluyuz, Allah'ın izniyle hedeflerimize bu sefer ulaşacağız. Türkiye'yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye yüzyılını kardeşliğin de yüzyılı haline getireceğiz.

BELEDİYELERE BORÇ TEPKİSİ

Grup toplantısında belediyelerle ilgili ayyuka çıkan sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Oldukça olumlu tepkiler aldık. İmar planlamalarında şeffaflığın yeterince sağlanamadığı gerekçesiyle belediye-vatandaş arasında güven bunalımı yaşanıyor. İstisnalar haricinde belediyelerin çoğu özellikle de muhalefet belediyeleri borç içindedir.

Ciddi miktarda yan gelir olan belediyeler bile sosyal güvenlik kurumuna borçlarını ödemekten kaçmaktadır. SGK prim borçlarını ödemeyen muhalefet, konsereler üzerinden vurgun yapıyor. Vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını açıyorlar. Milletin parası kimsenin arpalığı değildir.

86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir biçimde ele almak istiyoruz.

Güvenlikte, dış politikada, enerjide, enflasyonla mücadelede ve daha birçok alanda yeni kazanımlar elde ettik.

Ayrıntılar geliyor...