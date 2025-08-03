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İletişim Başkanı Duran'dan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İletişim Başkanı Duran&#039;dan Mescid-i Aksa baskınına tepki
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Duran, İsrailli Bakan Ben Gvir ile birlikte 2 bini aşkın işgalci Yahudi'nin Mescid-i Aksa baskınını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrailli bakanların ve fanatik gruplarla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır, çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.'

Kudüs, bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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