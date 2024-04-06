İliç'teki faciadan 53 gün sonra cesedi bulunmuştu: Acılı eşten yürekleri dağlayan feryat

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Nisan 2024 14:35 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme:

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Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana gelen facianın ardından toprak altında kalan işçilerden biri olan Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uğur Yıldız'nın cenazesini teslim alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin naaşına son kez sarılmak isteyen acılı Gamze Yıldız'ın, "Uğur, ben geldim buradayım" feryatları ise yürekleri dağladı.