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Haberler > Gündem > İliç'teki faciadan 53 gün sonra cesedi bulunmuştu: Acılı eşten yürekleri dağlayan feryat

İliç'teki faciadan 53 gün sonra cesedi bulunmuştu: Acılı eşten yürekleri dağlayan feryat

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana gelen facianın ardından toprak altında kalan işçilerden biri olan Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uğur Yıldız'nın cenazesini teslim alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin naaşına son kez sarılmak isteyen acılı Gamze Yıldız'ın, "Uğur, ben geldim buradayım" feryatları ise yürekleri dağladı.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında, toprağın altında kalan 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın (33) cesedine 53 gün sonra ulaşıldı.

'İliç cehennemi'nden 53 gün sonra cesedi çıkarıldı: Acılı eşten yürekleri dağlayan feryat - 1. Resim

Yıldız’ın naaşı Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Erzincan’da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'İliç cehennemi'nden 53 gün sonra cesedi çıkarıldı: Acılı eşten yürekleri dağlayan feryat - 2. Resim

'UĞUR, BEN GELDİM'

Morgdaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Morg önünde gözyaşları adeta sel olup aktı. Uğur Yıldız'ın eşi Gamze Yıldız ise “Uğur ben geldim buradayım” diyerek feryat etti.

'İliç cehennemi'nden 53 gün sonra cesedi çıkarıldı: Acılı eşten yürekleri dağlayan feryat - 3. Resim

Morgdan alınarak cenaze aracına konulan Uğur Yıldız’ın naaşı evine götürüldü ve burada helallik alındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Erzincan’ın Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyüne doğru yola çıkarıldı.

'İliç cehennemi'nden 53 gün sonra cesedi çıkarıldı: Acılı eşten yürekleri dağlayan feryat - 4. Resim

Avcıçayırı köyünde Cem evinde kılınacak namazın ardından Uğur Yıldız son yolculuğuna uğurlanacak.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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