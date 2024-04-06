İliç'teki faciadan 53 gün sonra cesedi bulunmuştu: Acılı eşten yürekleri dağlayan feryat
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana gelen facianın ardından toprak altında kalan işçilerden biri olan Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uğur Yıldız'nın cenazesini teslim alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin naaşına son kez sarılmak isteyen acılı Gamze Yıldız'ın, "Uğur, ben geldim buradayım" feryatları ise yürekleri dağladı.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında, toprağın altında kalan 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın (33) cesedine 53 gün sonra ulaşıldı.
Yıldız’ın naaşı Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Erzincan’da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
'UĞUR, BEN GELDİM'
Morgdaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Morg önünde gözyaşları adeta sel olup aktı. Uğur Yıldız'ın eşi Gamze Yıldız ise “Uğur ben geldim buradayım” diyerek feryat etti.
Morgdan alınarak cenaze aracına konulan Uğur Yıldız’ın naaşı evine götürüldü ve burada helallik alındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Erzincan’ın Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyüne doğru yola çıkarıldı.
Avcıçayırı köyünde Cem evinde kılınacak namazın ardından Uğur Yıldız son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı