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Adi suçlar ve terör suçları kıskaç! 9 ayda 294 kişi Türkiye’ye getirildi

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Adi suçlar ve terör suçları kıskaç! 9 ayda 294 kişi Türkiye’ye getirildi
Başlık Resmiİlk 9 ayda Türkiye’ye 294 kişi iade edildi

Suçluların izinin ülke sınırları dışında da hız kesmeden sürüldüğünü belirten Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısının 294’e ulaştığını duyurdu. 16 ülke arasında Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer aldı. Bakan Gürlek “Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” mesajını verdi.

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İstanbul'un 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, terör operasyonlarının yüzde 20 arttığını, 130 organize suç örgütünün çökertildiğini ve kurşunlama olaylarının yüzde 48 azaldığını belirterek, İstanbul'da suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

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294 KİŞİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

9 ayın emniyet verilerini değerlendiren Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de suç ve suçlularla mücadele için önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini, ilk 9 ayda Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısının 294’e ulaştığını duyurdu.

Adi suçlar ve terör suçları kıskaç! 9 ayda 294 kişi Türkiye’ye getirildi
Başlık ResmiAdi suçlar ve terör suçları kıskaç! 9 ayda 294 kişi Türkiye’ye getirildi

“SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOK”

Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” diye vurgulayan Bakan Gürlek, suçla mücadelenin sınır ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Adi suçlar ve terör suçları kıskaç! 9 ayda 294 kişi Türkiye’ye getirildi
Başlık ResmiAdi suçlar ve terör suçları kıskaç! 9 ayda 294 kişi Türkiye’ye getirildi

ANBEAN TAKİP

Bakan Gürlek Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyon içerisinde sürdürülen çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ettiklerini ifade etti.

16 FARKLI ÜLKEDEN 89 KİŞİ

Bakan Gürlek’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

1 Temmuz’da, “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.” demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye’ye iade edildi. Bunların 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den ülkemize getirildi.

GÜRCİSTAN 137 KİŞİYLE İLK SIRADA

Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi getirildi. Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz.

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Gürlek sözlerini “Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız” diyerek sonlandırdı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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