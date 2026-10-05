İstanbul'un 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül yılın ilk 9 ayında 130 çetenin çökertildiğini, ruhsatsız silah sayısının yüzde 12 düştüğünü, terör operasyonlarının yüzde 20 arttığını ve 826 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Kaçak ürünlerle 3 milyar TL'den fazla vergi kaybının önlendiğini de belirten Vali Gül “Hiçbir suç örgütü devletten büyük değildir. Sokakta korku oluşturan, suç potansiyeli taşıyan hiçbir şeye müsamahamız yok” diye konuştu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttığını belirtti.

826 ŞAHIS TUTUKLANDI

Vali Gül, terörle mücadele verilerini şöyle açıkladı:

Terörle Mücadele, hiçbir terör örgütünün, hiçbir vesayet odağının, hiçbir karanlık yapının devletimizin bekasına, milletimizin iradesine, hemşehrilerimizin huzuruna kastetmesine asla izin vermiyoruz. Sahada tavizsiz, çok net bir irade ortaya koyuyoruz. Bu kararlı duruş sayesinde 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. 4 bin 237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul’un 9 aylık suç karnesi! 130 çete çökertildi, Vali Gül’den net mesaj: Devlet, suçluları mutlaka bulur

OTO HIRSIZLIĞI YÜZDE 51 AZALDI

Vali Gül, 2026 yılının ilk 9 ayında kişilere karşı işlenen suçların da düşmeye devam ettiğini belirterek “Bu tablo, suçun işleyenin yanına kar kalmadığını en net şekilde gösteriyor. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da geçen yılın aynı dönemine göre; oto hırsızlığı yüzde 51, kapkaç yüzde 43, otodan hırsızlık yüzde 36, yankesicilik yüzde 25 oranında azaldı” dedi.

İstanbul’un 9 aylık suç karnesi! 130 çete çökertildi, Vali Gül’den net mesaj: Devlet, suçluları mutlaka bulur

RUHSATSIZ SİLAHA TAVIR NET

Ruhsatsız silaha karşı tavırlarının çok net olduğunu söyleyen Vali Gül, "Sokakta korku oluşturan, suç potansiyeli taşıyan hiçbir şeye müsamahamız yok. Bu kararlı duruş neticesinde bu yılın ilk dokuz ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 düştüğünü görüyoruz. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum: Ruhsatsız silah bulundurmak da taşımak da suçtur" ifadelerini kullandı.

Gül, terör operasyonlarının yüzde 20 arttığını, 130 organize suç örgütünün çökertildiğini ve kurşunlama olaylarının yüzde 48 azaldığını belirterek, İstanbul'da suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

İstanbul’un 9 aylık suç karnesi! 130 çete çökertildi, Vali Gül’den net mesaj: Devlet, suçluları mutlaka bulur

“KİMSE HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİL”

Bu yılın ilk 9 ayında yapılan operasyonlarla 130 tane yeni nesil suç örgütünün çökertildiğini belirten Vali Gül, "Hiçbir suç örgütü devletten büyük değildir. Hiç kimse, hukukun üzerinde değildir. Nasıl ki sokakta suç çetelerine nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerini de sanal alemde aynı şekilde takip ediyoruz” dedi.

İstanbul’un 9 aylık suç karnesi! 130 çete çökertildi, Vali Gül’den net mesaj: Devlet, suçluları mutlaka bulur

130 ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Vali Gül şöyle konuştu:

Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3 bin 998 şahıstan 2 bin 517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan Bin 974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. Bütün bunların neticesinde kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında azaldı.

İKİ HUSUSA DİKKAT ÇEKTİ

Gül, “Altını çizmek istediğim iki husus var” diyerek şunlara dikkat çekti:

Birincisi; suç işleyenler şunu düşünmesin. Suç işledim, yanıma kar kaldı, kimse beni bulamaz. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar; devlet, suçluları mutlaka bulur ve cezasını çekmesini sağlar. İkincisi ve en önemlisi; evlatlarımızı korumak. Bu meseleyi sadece polisiye tedbirlerle çözemeyiz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımıza, ailelerimize özetle, toplumun her kesimine büyük görevler düşüyor. Dolayısıyla çocuklarımızla, çocuklarla iletişimi çok güçlü tutmak zorundayız.

İstanbul’un 9 aylık suç karnesi! 130 çete çökertildi, Vali Gül’den net mesaj: Devlet, suçluları mutlaka bulur

“3 MİLYAR TL'DEN FAZLA VERGİ KAYBI ÖNLENDİ"

Kaçakçılık ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Vali Gül, ele geçirilen kaçak ürünlerle birlikte 3 milyar TL'den fazla vergi kaybının önlendiğini söyledi. Gül, "Bu yılın ilk dokuz ayında 2025 yılının aynı dönemine göre operasyon sayımız yüzde 7, tutuklanan şahıs sayısı yüzde 54 arttı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle 3 milyar TL'den fazla vergi kaybı önlendi. Yine, akaryakıt kaçakçılığında denetimlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Piyasaya sürülen kaçak akaryakıt miktarı neredeyse yarı yarıya azaldı" dedi.

“SUÇ İŞLENMEDEN AKSİYON ALIYORUZ”

Uyuşturucu ile mücadelenin önemini hatırlatan Vali Gül “Özellikle okulların çevresinde saha denetimlerimizi sadece devriyelerle değil; kamera sistemlerimiz, siber takiplerimiz, Hayat 112'ye gelen ihbarlarla koordineli sürdürüyoruz. Suç işlenmeden aksiyon alıyoruz. Yeri gelmişken bir parantez açmak istiyorum. Emniyet ve jandarma personelimizle sağladığımız güvenlik çemberine ek olarak tüm okullarımızda bahçe görevlisi görevlendirdik. El dedektörleri teslim ettik. İstiyoruz ki hiçbir velimizin aklı okula gönderdiği çocuğunda kalmasın.

" İNTERNET BÜTÜN EZBERLERİ BOZDU"

Sanal dünyada işlenen suçların her geçen gün daha çok konuşulduğunu ifade eden Vali Gül, "Maalesef, internet bütün ezberleri bozdu. Buna bağlı olarak suçlular da yöntemlerini değiştirdi. Sanal dünyada işlenen suç ve mağdur sayısı her geçen gün daha çok konuşulmaya başlandı. Bu dünyada da suçluları adım adım takip ediyor, nefes almalarına izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini büyümeden önlüyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL’DA TRAFİK

Vali Gül, İstanbul'daki trafik yoğunluğuna ilişkin de “Türkiye yüzölçümünün yüzde 1'inden daha küçük bir alanda, ülke nüfusunun ve araç sayısının yüzde 20'sini barındırıyoruz. Son bir yılda toplam araç sayımız yaklaşık yüzde 6, motosiklet sayımız yüzde 10 arttı. Bu yoğunluğu güvenle yönetmenin tek yolu, hepimizin kurallara istisnasız uyması. Ancak genel tabloya baktığımızda denetim sayılarımız artmasına rağmen toplam araç sayımızın yüzde 15'ini oluşturan motosikletlerin her 3 kazadan ikisine karıştığını görüyoruz. İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor" dedi.

YANGIN SAYISI AZALDI

Geçtiğimiz yaz mevsiminde yangın sayısının azaldığını belirten Vali Gül, "15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, 28 Ekim'e kadar havai fişek ile benzeri eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını yasaklamıştık. Alınan bu tedbirlerin ve hemşehrilerimizin dikkatinin, duyarlılığının rakamlara yansıdığını hem yangın sayısının azaldığını hem de ormanlık alanların çok daha az zarar gördüğünü görüyoruz” diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala