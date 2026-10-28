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İllegal örgütlerin Kadıköy Lisesine yönelik planları boşa çıktı: Pankartın arkasında terör var

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İllegal örgütlerin Kadıköy Lisesine yönelik planları boşa çıktı: Pankartın arkasında terör var
Başlık Resmiİllegal örgütlerin Kadıköy Lisesine yönelik planları boşa çıktı: Pankartın arkasında terör var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ziyareti öncesi İstanbul'daki Kadıköy Lisesine pankart asanların liseliler değil "Vandallık" dâhil birçok suçtan sabıkalı üniversiteliler olduğu belirlendi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ziyareti öncesinde Kadıköy Lisesine asılan pankartlar nedeniyle yaşanan gözaltı ve tutuklama sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Okul binasına gece saat 01.30 sıralarında izinsiz girilerek asılan ve üzerinde “Bize gelecek yoksa sana huzur yok”, “Yusuf Tekin istifa” ile “Okulumuzda seni istemiyoruz” ifadelerinin yer aldığı pankartların ardından başlatılan soruşturmada Nehir Dizdar ve Nevin Tekin tutuklandı.

LİSE DEĞİL, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Pankarttaki “sana huzur yok” ibaresi nedeniyle “birden fazla kişiyle tehdit” suçlamasıyla tutuklanan şahısların, kamuoyuna yansıtıldığı gibi liseli kız çocukları değil, üniversite öğrencisi oldukları anlaşıldı.

İllegal örgütlerin Kadıköy Lisesine yönelik planları boşa çıktı: Pankartın arkasında terör var
Başlık Resmiİllegal örgütlerin Kadıköy Lisesine yönelik planları boşa çıktı: Pankartın arkasında terör var

SABIKALI ÇIKTILAR

Soruşturma derinleştikçe, tutuklanan kişilerin daha önce cumhurbaşkanına hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan hüküm giydikleri de belirlendi.

Görüştüğümüz uzmanlar ve konu hakkında değerlendirmede bulunan isimler, gece vakti öğrencisi olunmayan bir okula girilerek gerçekleştirilen eylem sonrası başlayan yargı sürecini doğrudan Bakan Yusuf Tekin’e bağlayan iddiaların hiçbir somut delile dayanmadığını belirtti.

Yetkililer, bağımsız yargı organlarınca yürütülen hukuki bir sürecin bakanlığa mal edilmesinin olayı siyasi bir algı çalışmasına dönüştürme çabası olarak görüldüğünü vurguladılar. Konuştuğumuz kaynaklar; münferit gibi gösterilmeye çalışılan bu tür eylemler üzerinden okullarda huzursuzluk tırmandırılarak eylemlerin sokak hareketlerine dönüştürülmesinin ve kitlelerin sokağa çekilmesinin planlandığına dikkat çekti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: HABER MERKEZİ | Kadıköy
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