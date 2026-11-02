Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasının üçüncü duruşmasında iş insanları dikkat çeken iddialarda bulundu. Capacity AVM yöneticisi Alaattin Kameroğlu, kendilerinden 5 milyon dolar istendiğini öne sürerken Selahattin Özgül, AVM'ye 197 milyon TL ceza kesildiğini söyledi. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve iş insanı Çetin Gül de şikâyetlerinin devam ettiğini belirtti.

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‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumu başladı. Duruşmada konuşan müşteki Bahattin Uçar sanıklardan bir şikayeti olmadığını ve davaya katılma talebi olmadığını belirtti. Sonrasında müşteki iş adamı Alaattin Kameroğlu’nun ifadelerine geçildi. Capacity AVM hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Kameroğlu iddianamede olan ifadesinde "Ayşegül Ovalıoğlu Bakırköy Belediye Başkanı seçildikten sonra, AVM yönetimi olarak hayırlı olsun ziyaretine gittik. O tarihte de kendilerine AVM otoparkıyla ilgili sorunlarımız olduğunu ilettik. Bakırköy İhtardan Sorumlu Başkan Vekili Ali Rıza Akyüz bizi belediye binasına davet etti. Bu toplantıda Belediye Başkanı Ayşegül Hanım söz alarak bizim konumuzla ilgili yetkilinin Ali Rıza Akyüz olduğunu söyledi. Akyüz bize dönerek ‘Otoparkı beraber işletelim, 17 yıldır bu AVM parasını çıkarttı, belediyenin paraya ihtiyacı var bundan sonra belediyeyle ortak çalışın’ dedi. Ayrıca söz alarak ‘Siz burada imar barışı sayesinde 25 bin m2 yer kazandınız, Bakırköy’e ne verdiniz ki?’ diye sordu. Biz de bunun bu toplantıda tarafımızca karara bağlanamayacağını, diğer ortakların da olduğunu söyleyerek toplantıyı bitirdik ve ayrıldık" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu davasında 5 milyon dolar iddiası! İş insanları şikâyetçi

5 MİLYON DOLAR NAKİT İSTENDİ

Sonrasında Ali Rıza Akyüz ile yeniden bir görüşme yaptıklarını iddianamedeki ifadesinde belirten iş adamı Kameroğlu "Bu görüşmede kendisinin bize yaptığı otoparkı belediyeyle işletme teklifinin kabul edilmediğini bildirdik. Bizim AVM’yi açarak bütün esnafı batırdığımızı söyleyip kalkabileceğimizi söyledi. Süleyman Atik (avukat) isimli şahıs kendisinin konuyla ilgili yetkilendirildiğini söylemiş. Bu konuşmaya istinaden biz de hukukçularımıza Süleyman Atik ile görüşme yapılmasını söyledik. Süleyman Atik 5 milyon dolar talep edildiğini ve bu paranın da nakit olarak elden ödenmesini istediğini avukatlara bildirdi. Avukatımız da kendisine verdiğimiz yetki doğrultusunda hukuka aykırı bu talebi kesin bir dille reddetti" ifadelerini kullandı.

Müşteki Kameroğlu duruşmada savcılık ifadelerinin geçerli olduğunu kaydetti. Mahkeme başkanının "Sanıklardan şikayetiniz devam ediyor mu?" sorusuna ise Kameroğlu "Bakırköy Belediyesi ile ilgili aynen devam ediyor" cevabını verdi.

İmamoğlu davasında 5 milyon dolar iddiası! İş insanları şikâyetçi

"PARAYI VERMEDİĞİMİZ İÇİN CEZA KESTİLER"

Gül İnşaat şirketinin ortaklarından olan, alışveriş merkezlerinin yönetimi hususunda şirketlerinin temsilciliğini yapan iş adamı Çetin Gül ise beyanında "Ali Rıza denilen vatandaş kim, ben hiç yüzünü bile dahi görmedim. Bizim ortağı olduğumuz AVM ile alakalı göreve geldikten sonra ‘17 senedir siz buranın kirasını alıyorsunuz, bundan sonra da ben alacağım’ demesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ağrıma giden bir konu oldu. Sonra biz bu parayı tabii vermediğimiz için, o zaman o rakama denk gelen encümen cezası kestiler. Tabii biz bunu dava konusu yaptık, encümen cezası iptal oldu, söyleyeceklerim bu kadar. Şikayetçiyim" açıklamalarında bulundu.

İş adamı ve Capacity AVM’nin Yönetim Kurulu Başkanı müşteki Selahattin Özgül de şikayetinin sürdüğünü belirterek "Bakırköy Belediyesi’nin Bülent Kerimoğlu zamanında başlayan ve yaşatılan ızdırapları söylemek istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem mekanik, hem dijital ortamda evrakları verdik. Bunlar hiç verilmemiş gibi uygulama yaptılar. 197 milyon ceza ve sağlam olan binaya yıkılacak kararı çıkartıldı. Binanın her şeyinin düzgün olduğuyla ilgili raporlar var. Bina açıldıktan 2 sene sonra, bina düzgündür raporu bende var. Belediyeye bunu verdik. Çok şükür her şeyimiz düzgün olduğu için bugüne kadar geldik kendilerinden şikayetçiyim. Davaya katılacağım" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu davasında 5 milyon dolar iddiası! İş insanları şikâyetçi

4 MİLYON DOLARI VERİNCE İZİN ÇIKTI

Sonrasında Abdi İbrahim firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Nezih Barut’un beyanlarına geçildi. İddianamede, Şişli’de Rotana Rezidans adlı projeyi yapan mağdurların iskan iznine karşılığı para vermeye zorlandığı, inşaatın ortaklarından mağdur Nezih Barut’un örgüt üyesi Süleyman Atik’ e ulaştığı, Atik'in istenilen parayı 4 milyon dolara düşürdüğü kaydedilmişti. Mağdurların iskan izni alabilmek amacıyla Resul Emrah Şahan’ın talep ettiği 4 milyon doları sanık Süleyman Atik’e teslim ettikten sonra izni aldıkları iddianamede kaydedilmişti. Barut duruşmada olay ile alakalı şikayetinin sürdüğünü kaydetti.

BAKMADAN GEÇME KÖŞE YAZILARI Tarihe geçen savunmalar ve Ekrem İmamoğlu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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