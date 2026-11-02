İmamoğlu davasında dikkat çeken tanık: "23 yıllık emeğin ardından intihar etti"

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü duruşmasında tanık Arzu Uçar, Beylikdüzü Belediyesi'nde 23 yıl görev yapan eşinin, hakkında ortaya atılan iftira ve maruz kaldığını öne sürdüğü mobbing nedeniyle intihar ettiğini söyledi. Uçar, tazminat karşılığında verileceği belirtilen dairenin tapusunu 2019'dan bu yana alamadığını ifade etti.

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'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumunda tanıkların dinlenmesine devam edildi. Duruşmada Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yapan bir çalışanın intiharının ardından yaşanan süreci anlatan eşi Arzu Uçar'ın yanı sıra, para transferleri, reklam izinleri ve imar işlemlerine ilişkin beyanda bulunan tanıklar da dinlendi.

"23 YILLIK EMEĞİN ARDINDAN HAYATINA SON VERDİ"

Duruşmada söz alan Arzu Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde 23 yıl çalıştığını, hakkında ortaya atılan bir iftira ve uygulandığını öne sürdüğü mobbing nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde intihar ettiğini söyledi.

Eşinin ölümünün ardından tazminat kapsamında kendisine bir daire verileceğinin belirtildiğini ancak 2019 yılından bu yana tapuyu alamadığını ifade eden Uçar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Benim bir yakınım, Ekrem İmamoğlu'na 'tazminat' dedi. İmamoğlu 'O iş kolay' dedi. İlerleyen süreçte Westside'da ev bakmamız söylendi. Ekrem İmamoğlu ile daha sonra 24 Şubat'ta kültür merkezinde bir araya geldim. Dedim ki, 'Başkanım, siz ev diyorsunuz, bunlar öyle demiyor.' Ekrem İmamoğlu, 'İş adamları bir araya gelmiş ve almış gibi gösterilir' dedi."

Westside'daki bir daireye taşındıklarını ve binanın iskanının çıkmasına rağmen tapularının verilmediğini belirten Uçar, "23 sene emek vermiş bir insanın hayatına son verildi, mobbing uygulandı. Halen bizimle dalga geçilmeye devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

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2 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİNİ ANLATTI

Duruşmada dinlenen bir diğer tanık, Kameroğlu İnşaat çalışanı Aydın Şahin oldu.

Şahin'in iddianamede yer alan ifadesinde, şirket yetkilisi Adem Kameroğlu'nun kendisinden şirket hesabından 2 milyon TL çekmesini ve bu parayı parça parça Necati Özkan adına, daire bedeli açıklamasıyla yatırmasını istediği öne sürülmüştü.

Tanık, söz konusu işlemi dört ayrı parçada gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Mahkemede verdiği ifadede ise Şahin, para hareketinin farklı şekilde gerçekleştiğini anlatarak, "Adem Kameroğlu bana yetki verdi. Bankadan 2 milyon TL çektim. Necati Özkan adına biri geldi, ben parayı ona teslim ettim. Necati Özkan da tekrar bizim Kameroğlu İnşaat'a yatırdı" dedi.

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REKLAM İZİNLERİ İÇİN ÖDEME İDDİASI

Atlas Reklam şirketinin sahibi Ekrem Reşat Tüzün de duruşmada reklam izinleriyle ilgili yaşadıklarını anlattı.

Tüzün, iddianamede yer alan beyanında, 2019'daki yerel seçimlerin ardından Kültür AŞ tarafından açık hava reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin toplantıya çağrıldığını ve reklam izinleri için belirli bedeller içeren bir listenin kendilerine sunulduğunu ileri sürmüştü.

Bu bedellerin özel şahıslara ait bina cepheleri ve duvarlardaki reklam alanlarına ilişkin izinler karşılığında istendiğini belirten Tüzün, ödemelerin mevzuatta karşılığı bulunmadığını iddia etmişti. Mahkemedeki ifadesinde ise daha önce Kentsel Tasarım Müdürlüğünden herhangi bir ödeme yapmadan aldıkları reklam izinleri için 2020 yılından sonra Kültür AŞ'ye yönlendirildiklerini söyledi.

Tüzün, "Kültür AŞ'ye belli bir ödeme yapmadan izinlerimiz çıkmadı. Kültür AŞ'nin kestiği fatura karşılığı EFT ile ödeme yaptım. Bütün reklam şirketlerini çağırıyorlardı, yeni bir düzene gidiyoruz diye. Bizi de davet ettiler ve izni alabilmenin yolunun Kültür AŞ'ye ödeme yapmaktan geçtiğini ifade ettiler" diye konuştu.

3,5 MİLYON DOLARI VALİZLE TESLİM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Duruşmanın dikkat çeken beyanlarından biri de Rotana Rezidans projesinin iskan sürecine ilişkin oldu. İddianamede, projenin iskan izni karşılığında 3,5 milyon doların eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in danışmanlığını yapan Altan Ertürk'e teslim edildiği iddiasına yer verilmişti.

Abdi İbrahim şirketinde İdari İşler Müdürü olarak görev yapan tanık Cem Erdinç, duruşmada olayın nasıl geliştiğini anlattı.

Erdinç, şirketin inşaat bölümünden sorumlu genel müdür İlker Aydın'ın Şişli Belediyesi'ndeki iskan işlemleriyle ilgili sorun yaşandığını bildirdiğini, ardından konunun çözümü için araştırma yapılmasının istendiğini söyledi.

Belediyedeki görüşmenin ardından süreci İlker Aydın'ın takip ettiğini belirten Erdinç, bir süre sonra kendisine Altan Ertürk'e bir emanet teslim etmesinin söylendiğini ifade etti.

Sarıyer'de kendisine gönderilen konuma gittiğini anlatan Erdinç, teslimatın ayrıntılarını şu sözlerle aktardı:

"İlgili meblağı verdiler ve o meblağı alıp götürüp Sarıyer'de Altan Bey'in bulunduğu yere teslim ettim. Olay bu şekilde gelişti. 3,5 milyon dolar parayı büyük tek bir valizin içerisinde teslim ettim."

Tanık beyanlarında yer alan iddialar, davanın üçüncü duruşmasının ilk oturumunda ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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