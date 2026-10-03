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İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

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İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü
Başlık Resmiİmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu.

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DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyetimiz görüş ve önerilerini sundu" ifadeleri kullanıldı.

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CEVDET YILMAZLA DA GÖRÜŞTÜLER

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Kurtulmuş'la görüşmeden önce ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün yapılan görüşmede heyet, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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