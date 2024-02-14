İnan Kıraç-İpek Kıraç çekişmesi büyüyor! 'Miras' krizinde devreye Interpol girebilir

İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki miras davası uluslararası boyuta taşındı. İnan Kıraç'ın İpek Kıraç hakkında Paris'te suç duyurusunda bulunmasının ardından Kıraç'ın ifadeye çağrıldığı, bu çağrıya cevap vermemesi halinde hakkında tutuklama kararı verilebileceği belirtildi.

İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasında 2020 yılında başlayan miras çekişmesi uluslararası boyuta taşındı. İnan Kıraç'ın 2020'de hayatını kaybeden eşi Suna Kıraç, vasiyetinde bazı hisseleri İpek Kıraç'a bıraktı, miras sorunu mahkemelik oldu.

O günden bu yana süren davalara bir yenisi eklendi. İnan Kıraç, İpek Kıraç hakkında 24 Nisan 2023 tarihinde Paris’te suç duyurusunda bulundu. Avukatların İpek Kıraç'a yönelik suçlamalarının temelinde 'evrakta sahtecilik, sahte belgelerle mülkü ele geçirmek, konut dokunulmazlığının ihlali ve hırsızlık' iddiası bulunuyor.

DAVALARI ÜNLÜ AVUKAT ÜSTLENDİ

İnan Kıraç'ın, Fransız barolarına kayıtlı bir hukuk bürosuyla anlaştığı ve ünlü avukat Antoine Vey'in davaları üstlendiği öğrenildi. Davalarla ilgili soruşturma ve yargılamalar sürüyor.

İnan Kıraç ve Fransız avukatlar, İpek Kıraç'ın manevi babasının bilgisi dışında 'çeşitli vergi cennetlerinde şirketler kurduğunu ve bu şirketleri babasına ait bazı varlıkları ele geçirmek için kullandığını' iddia ediyor.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILABİLİR

İpek Kıraç’ın ifadesine başvurulmak üzere çağrıldığı ve bu çağrıya cevap vermediği takdirde hakkında tutuklama emri çıkarılacağı belirtildi. Tutuklama emrinin Fransız makamlarınca İnterpol'e iletilebileceği de öğrenildi.