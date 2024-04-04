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İnci Taneleri son bölüm 4 Nisan Perşembe yayınlanmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnci Taneleri son bölüm 4 Nisan Perşembe yayınlanmayacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Nisan tarihinde yayınlanacak olan İnci Taneleri dizisi bugün yayınlanmayacak. Her perşembe akşamı televizyonda yayınlanan ve ilk yayınladığı tarihten itibaren oldukça sevilen İnci Taneleri dizisi son bölümü yayınlanmadı. Peki, İnci Taneleri dizisi neden yayında değil? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

4 Nisan Perşembe günü yayınlanması beklenen, ekranların sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri bugün yayınlanmadı. İnci Taneleri dizisinin bugün neden olmadığı merak konusu iken ne zaman yayınlanacağı da herkeste ayrı bir soru işareti oluşturdu.

İnci Taneleri son bölüm 4 Nisan Perşembe yayınlanmayacak - 1. Resim

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM NEDEN YOK?

İlk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran İnci Taneleri dizisi tarafınca gelen haber bu hafta ekrana gelecek bölümünün yetişmediği yönünde oldu. Öte yandan bir sonraki hafta perşembe günü de bayram sebebi ile yine yayınlanmayacak olan İnci Taneleri dizisi son bölümü hayranlarını merakta bıraktı.

Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle “İnci Taneleri” yayınlanmayacak. Herkesin merakla beklediği İnci Taneleri dizisi 11. bölümünün 18 Nisan 2024 tarihinde yayımlanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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