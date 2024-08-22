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Haberler > Gündem > “İnekleri meradan almaya gidiyorum” diyerek çıktı! Her yerde aranıyor

“İnekleri meradan almaya gidiyorum” diyerek çıktı! Her yerde aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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“İnekleri meradan almaya gidiyorum” diyerek çıktı! Her yerde aranıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 73 yaşındaki Nazmiye Gümüş'ten iki gündür haber alınamıyor. Yaşlı kadını bulmak için ekipler seferber oldu.

Çaycuma ilçesine bağlı Helvacılar Köyünde ikamet eden 73 yaşındaki Nazmiye Gümüş’ten iki güden bu yana haber alınamıyor. Kaybolan yaşlı kadın için ekipler tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

İNEKLERİ MERADAN ALLMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI

İki çocuk annesi 73 yaşındaki Nazmiyet Gümüş ailesine, ‘İnekleri meradan almaya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Bir müddet sonra eve gelmeyen ve kendisinden haber alınmaması üzerine yakınları jandarma ekiplerine bildirdi.

İYİ HABER HENÜZ GELMEDİ

Ekiplerce kaybolan Gümüş’ü arama çalışmaları kapsamında henüz bir bulguya rastlanılmadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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