İnşaat işçisinden duygulandıran hareket! Market kirlenmesin diye ayağına poşet taktı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Görüntüler Bursa'dan geldi. Su almak için bir markete giren inşaat işçisi etrafı kirletmemek için ayaklarına poşet taktı. İşçinin bu denli ince düşünmesi çevredekilerin de dikkatinden kaçmadı. Bir kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Bursa'da bir inşaatta çalışan işçi, su almak için markete gitti.
MARKET KİRLENMESİN DİYE AYAĞINA POŞET TAKTI
İşçi, market kirlenmesin diye ayaklarına poşet takarak alışverişe başladı.
Onun bu ince hareketi marketteki diğer insanların dikkatini çekti.
Bir vatandaş duygulandıran anlar cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı