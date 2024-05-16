İnşaat işçisinden duygulandıran hareket! Market kirlenmesin diye ayağına poşet taktı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Mayıs 2024 10:31 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 10:48 - Güncelleme:

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Görüntüler Bursa'dan geldi. Su almak için bir markete giren inşaat işçisi etrafı kirletmemek için ayaklarına poşet taktı. İşçinin bu denli ince düşünmesi çevredekilerin de dikkatinden kaçmadı. Bir kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.