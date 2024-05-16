Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İnşaat işçisinden duygulandıran hareket! Market kirlenmesin diye ayağına poşet taktı

İnşaat işçisinden duygulandıran hareket! Market kirlenmesin diye ayağına poşet taktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İnşaat işçisinden duygulandıran hareket! Market kirlenmesin diye ayağına poşet taktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Görüntüler Bursa'dan geldi. Su almak için bir markete giren inşaat işçisi etrafı kirletmemek için ayaklarına poşet taktı. İşçinin bu denli ince düşünmesi çevredekilerin de dikkatinden kaçmadı. Bir kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Bursa'da bir inşaatta çalışan işçi, su almak için markete gitti.

İnşaat işçisinden duygulandıran hareket! Market kirlenmesin diye ayağına poşet taktı - 1. Resim

MARKET KİRLENMESİN DİYE AYAĞINA POŞET TAKTI

İşçi, market kirlenmesin diye ayaklarına poşet takarak alışverişe başladı.

İnşaat işçisinden duygulandıran hareket! Market kirlenmesin diye ayağına poşet taktı - 2. Resim

Onun bu ince hareketi marketteki diğer insanların dikkatini çekti.

İnşaat işçisinden duygulandıran hareket! Market kirlenmesin diye ayağına poşet taktı - 3. Resim

Bir vatandaş duygulandıran anlar cep telefonu kamerası ile kayda aldı.  

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazze'de son durum... İsrail bunu konuşuyor... Kendi askerlerini vurdular!Elektronik sigara kullanan kadının ciğerlerinden patlama sesi geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adına kredi çekildi, hesabı boşaltıldı! Her şey 10 dakikada oldu, tam 300 bin lira dolandırıldı - Gündem10 dakikada 300 bin lira dolandırıldıKadın İETT şoförüne saldıran taksici yakalandı - GündemKadın İETT şoförüne saldıran taksici yakalandıİstanbul'da DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var - Gündemİstanbul'da DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı varİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli gözaltında - Gündemİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli gözaltındaKanalda kaybolan çocuğu oğlu zanneden annenin feryadı! - GündemKanalda kaybolan çocuğu oğlu zannetti, feryat ettiİstanbul'un göbeğinde doğal gaz patlaması! Ekipler harekete geçti - Gündemİstanbul'un göbeğinde panik anları! Ekipler harekete geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...