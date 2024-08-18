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INTERPOL 'örgüt lideri' suçundan arıyordu! Şehriban Toptal KKTC’de yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
INTERPOL &#039;örgüt lideri&#039; suçundan arıyordu! Şehriban Toptal KKTC’de yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) uluslararası suç örgütü lideri olarak aradığı ve narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama suçları gibi birçok suç kaydı bulunan Şehriban Toptal KKTC’de yakalandı.

INTERPOL'ün uluslararası suç örgütü lideri olarak aradığı Gürcistan vatandaşı Şehriban Toptal Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir örgüt lideri daha yakalandı. Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından “uluslararası suç örgütü kurmak” suçlamasıyla yakalama kararı olan Şehriban Toptal, KKTC polisi tarafından dün akşam Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.

INTERPOL 'örgüt lideri' suçundan arıyordu! Şehriban Toptal KKTC’de yakalandı - 1. Resim

KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada, “Organize suç örgütü kurma, büyük miktarda narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama suçlamasıyla uluslararası seviyede INTERPOL tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban Toptal, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün akşam Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Toptal'ın Türkiye'ye iade edileceği bildirildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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