INTERPOL 'örgüt lideri' suçundan arıyordu! Şehriban Toptal KKTC’de yakalandı

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Ağustos 2024 17:26 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 18:11 - Güncelleme:

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Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) uluslararası suç örgütü lideri olarak aradığı ve narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama suçları gibi birçok suç kaydı bulunan Şehriban Toptal KKTC’de yakalandı.