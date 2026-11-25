Tek çatı altında birleşen Suriye, Bağdat yönetimine örnek oluyor. Irak Meclis Üyesi Erşat Salihi “Irak’ın kurtuluşu ancak bir ve güçlü Bağdat yöntemiyle mümkündür. Aksi hâlde bölünerek küçülürüz” dedi.

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Üniter yapısı ABD işgaliyle bozulan ve 30 yıldır krizlerle boğuşan Irak’ta değişim süreci başladı. Bir taraftan İran güdümlü Şii militanların oluşturduğu Haşdi Şabi’nin federal orduya katılımı sürerken diğer yandan siyasi, ekonomik, sosyal ve askerî gerilimin hiç bitmediği KDP ve KYB bölgelerini de kapsayan güçlendirilmiş Bağdat formülü ile ilgili çalışmalar sürüyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Kürdistan bölgesindeki petrol sahaları ve sınır kapılarının Bağdat’a teslimine ilişkin karar çıkardı. Türkiye, İran ve Suriye sınırlarındaki kapıların devriyle birlikte Kerkük, Ninova, Diyala, Selahaddin ve Musul bölgelerindeki tüm enerji tesislerinin işletimi Irak merkezî yönetimine geçiyor. Irak Meclisi Üyesi Erşat Salihi “Irak’ın kurtuluşu ancak bir ve güçlü Bağdat yöntemiyle mümkündür. Kuzeyde terör varlığının sona ermesi, tek ordu, petrol üretim ve ihracatının millî devlet projeksiyonuyla belirlenmesi, sınırların kontrolü ve benzeri üniter devlet niteliklerini kazanmamız bizi içeride ve dışarıda güçlü kılar. Tıpkı Suriye’de olduğu gibi bayrak, vatan ve devlet paydasında hepimizi birleştirir. Aksi hâlde bölünerek küçülürüz” dedi.

İRAN FAKTÖRÜ BELİRLEYİCİ OLDU

Irak’ta bitmeyen siyasi, ekonomik, sosyal krizlerin miladı ABD işgali olurken devam eden süreçte ülke siyasetinde belirleyici güç hâlini alan İran, kaosun temel aktörü hâline geldi. Tahran yönetiminin zayıfladığı 2026 yılı başından itibaren Irak’ta değişim tartışmaları başladı. Iraklı Milletvekili Erşat Salihi, Terörsüz Türkiye projesiyle ülkenin kuzeyinde oluşan PKK işgal sahasının güvenli alana dönüşmesinin bu sürece büyük katkı sağladığını söyledi. Ankara-Bağdat arasında kurulan güvenlik, diplomasi ve siyaset bağlantılarının önemine vurgu yapan Salihi, ABD Başkanı’nın Suriye-Irak temsilcisi Tom Barrack’ın Irak’ta istikrar için Suriye modelinin referans alınabileceği açıklamasını hatırlattı ve “Sınırları, ordusu, bayrağı, meclisi ve yönetimi tek olan bir ülke olursak ancak ayağa kalkabiliriz. Bu noktada mahallî hükûmetler olabilir ancak Bağdat her hâlükârda belirleyici konumda kalmalı. Kürt, Arap, Türkmen, Aşuri, Hristiyan, Ezidi fark etmeksizin hepimizi kucaklayan bir millî devlet kalıcı ve müreffeh niteliği taşıyabilir. İstikrarlı bir Irak, Orta Doğu için de kritik rol oynar. Suriye belirli ölçüde bunu başardı ve iyi yolda devam ediyor. Bizim için de böyle bir siyasi yol haritası makul gözüküyor. Elbette bu tartışmaların başlamasında İran’ın bölge genelinde zayıflaması etkili oldu. Kendi millî sıkıntılarımız üzerinde daha sağlıklı düşünmeye ve farklı çözüm yolları üretmeye başladık” diye konuştu.

HESAPLAR BOZULDU

PKK başta olmak üzere Türkiye-Irak ilişkilerinin bozulması adına yıllardır yürütülen kirli planlar olduğunu hatırlatan Iraklı vekil Salihi “Bağdat-Ankara ilişkileri ne kadar iyi olursa sadece Irak değil; Orta Doğu da istikrar bulur. Şimdilerde ideal şeklini kazanan bu olumlu trafik yıllarca belirli odaklar tarafından engellendi. Elbette bu durumdan Türkmenler de olumlu etkilenir ama inanın Kürtler, Araplar ve diğer etnik ve dinî yapılar da fazlasıyla istifade ederler. Kendi adıma şu anki düzlem için yıllarca çaba sarf ettim. Türkiye ile Irak’ı savaştırmak, Haşdi Şabi ile karşı karşıya getirmek, Türkmenler üzerinden ilişkileri bozmak gibi birçok senaryo denendi ancak başarılı olamadılar. Gelinen noktada bütün bu senaryolar imha edildi. Bu çok büyük bir kazanım. Yaşanan son gelişmeler komple petrol arzı ve ticaret koridorlarının güvenliği bağlamında Türkiye’nin önemini artırdı. Türkiye, Irak, Suriye ve Körfez’i de içine alan yeni ve güvenli bir koridor kaçınılmaz hâle geldi. Her ne kadar Irak’tan petrol akışı 120 bin varille başlasa da bu oran yakın zamanda 750 binler seviyesine çıkacaktır. Kuyular ve boru hatlarının ıslahıyla çok daha büyük çaplı ticaret hacimlerine ulaşırız” ifadelerini kullandı. Bağdat’ta konuştuğumuz Salihi, Kalkınma Yolu’nun mutlaka Telafer’i içine alması gerektiğini belirtti ve Türkmenler açısından bu tercihin hayati önem taşıdığını vurguladı.

BARZANİ: KABUL EDİLEMEZ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak federal hükûmetinin enerji tesisleri ve sınır kapıları üzerinde yetki kullanma yönündeki açıklamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

TARİHÎ HAMLELER

Türkiye’nin hemen her alanda izlediği politik tutumun da Irak’taki olumlu değişime katkı yaptığını vurgulayan Iraklı vekil Salihi “Kuzeyde 5 bin kilometrekareyi aşan alanın normalleşmesi, sınırın terörden arındırılması, Kalkınma Yolu ve yeniden başlayan petrol sevkiyatı millî politikalar ve güçlü Bağdat formülü adına tarihî hamleler idi. Bunun Mekke İttifakı ile perçinlenmesi gerekir. Bu durumda bölgenin vizyonu değişir. Bu noktada en önemli bariyer İran’ın Mekke İttifakı ile ilgili tereddütleridir. Elbette Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan üçlüsü ile başlayan sürece Irak ve başka ülkeler de dâhil olacak. Var olan tehditler ve güvenlik endişeleri ölçeğinde ittifakın İsrail’i dengeleme stratejisiyle kurulduğu çok net bir gerçeklik. Şüphesiz gelişmelere göre bu durum değişim gösterebilir. Ancak İran’ın endişelerinin giderilmesi Irak özelinde önemli. Mekke İttifakı aslında bir yanı ile Bağdat Paktı’na da benziyor. Geliştirilmesi ve çok daha kuşatıcı hâle gelmesi İslam dünyası için hayatî önem taşıyor” beyanında bulundu.

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