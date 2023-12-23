23 Aralık 2023 23:13 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 00:53

Türkiye iki gün arayla şehadete ulaşan 12 Mehmetçiğin acısını yaşarken, TSK'ya ait savaş jetleri hainlerin inlerini yerle bir etti.

29 HEDEF YERLE BİR

MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında PKK'ya ait petrol tesisleri de dahil 29 hedefin imha edildiğini duyurdu. Bölgeden gelen görüntülerde de bombaların düştüğü yerlerin alev alev yandığı görüldü.

TÜRK TOPÇULARI BOMBA YAĞDIRDI

Öte yandan Türk topçu birlikleri ve SMO'nun da, Münbiç cephe hattında yer alan Arap Hasan, Aun Dadat, Tokhar, Um Leyesa ve Dandaniye köylerini vurduğu öğrenildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."