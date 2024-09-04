Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Suriye’de her yer Guantanamo! PKK işkenceleri anlatıldı: Ölmek en büyük ödül

Suriye’de her yer Guantanamo! PKK işkenceleri anlatıldı: Ölmek en büyük ödül

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz” denildi.